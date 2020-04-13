Гороскоп 13 апреля: Водолеям необходимо слышать других, а Львы прислушаются к интуиции

Восход Солнца: 05:39

Заход Солнца: 19:20

Солнце в Овне.

Овен. Сегодня Овны могут посетить отличное мероприятие, которое сможет их как-то вдохновить, и поспособствует собственному развитию.

Телец. Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда от Вас не денется.

Близнецы. Этот день будет связан с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваша практичность и интуиция — гарантия успеха. Это хороший период для обсуждения планов на будущее и начала воплощения их в жизнь. Нельзя делать какие-то траты, нужно, наоборот, накапливать.

Рак. Не исключено, что сегодня Вы будете вполне удовлетворены деловой стороной жизни, Вы сможете полностью себя реализовать в активной профессиональной деятельности. Большинству Раков представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить окружающее в лучшую сторону и измениться самим.

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Лев. Этот день принесет Вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму. Положитесь на интуицию в принятии важных решений. Задумайтесь о летнем отдыхе.

Дева. Благоприятный день для посещения новых мест, для путешествий, обращения к органам власти, в общественные учреждения. Ваша коммуникабельность, оптимизм и творческий подход к любому делу могут привести к высоким результатам. А вот успехи в личной жизни весьма сомнительны.

Весы. День благоприятен для пеших прогулок. Один из «чистых» дней. Рекомендуется воздержание,ограничение потребления животной пищи.

Скорпион. День откровений, очищения мыслей, размышлений, неблагоприятный для начала нового дела и чреватый трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Трезвая оценка ситуации и окружающих Вас людей, здравый смысл помогут Вам с честью выйти из создавшегося положения.

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Стрелец. Звезды не советуют Вам слишком увлекаться шопингом, даже если денег достаточно для таких действий. Вопросы материального характера сегодня уязвимы.

Козерог. Не исключено, что сегодня мужчин-Козерогов ожидают личные свидания, которые закончатся взаимным удовлетворением. Устройте праздник в честь избранницы, но при этом избегайте излишеств в еде и не злоупотребляйте спиртными напитками — вероятны осложнения со здоровьем. Женщинам-Козерогам предстоит разрываться между домашними обязанностями и стремлением блеснуть в обществе.

Водолей. Водолеям необходимо услышать другого человека и учесть чужое мнение. Не стоит делать различия между словами друга, оппонента, посредника: все они скажут нечто важное.

Рыбы. Для того чтоб все успеть Рыбам необходимо правильно распланировать свой день. События сегодняшнего дня будут напоминать сюжет грустной сказки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев