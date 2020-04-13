Гороскоп на неделю 13 – 19 апреля: Рыбы будут довольны собой, у Водолеев плодотворная неделя

Общий астрологический прогноз на неделю с 13 апреля по 19 для всех знаков Зодиака.

Овен. Неделя будет полосатой. Впрочем, светлых полос будет значительно больше, чем черных. Справиться с серьезными задачами Овнам поможет творческий потенциал, особенно, если Вы не постесняетесь его проявить. Большую роль сыграет интуиция.

Телец. Многим Тельцам на этой неделе придется повторно заниматься решением каких-либо проблем. Возврат к не решенным ранее делам — характерная особенность этого периода. В первой половине недели рекомендуется вносить коррективы в структуру питания.

Близнецы. У типичных Близнецов на этой неделе может сложиться нестабильная обстановка в семье. Некоторые из членов семьи могут «взбунтоваться» в ответ на требования выполнять обязательства в семейных делах. Вам будет крайне сложно договориться с близкими родственниками о совместной деятельности.

Рак. На этой неделе Вы можете столкнуться с человеком, которому от Вас нужна какая-то необычная услуга. Если есть возможность безболезненно для себя отказать ему в просьбе, лучше сделайте это, иначе ввяжетесь в сложную ситуацию, да еще и в деньгах потеряете.

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Лев. Творческие дни. Ставьте опыты, проводите эксперименты, познавайте новое и делитесь этим с друзьями и коллегами. Возможны большие прибыли. Их размер, скорее всего, несколько превысит ожидаемый. Звезды советуют: если Вы умеете хранить тайну, попробуйте уже сейчас приобрести предназначающийся к будущему празднику подарок для любимого человека.

Дева. Вас интересует не столько цель, как таковая, сколько сам процесс разгадывания загадки. И поэтому Вы начисто теряете интерес к вопросу, как только решение найдено. А еще Вы все время ставите перед собой вопросы психологического свойства, требующие построения замысловатых умозаключений.

Весы. На этой неделе Весы могут проявить необычайную любознательность. Вам будет интересно учиться, общаться с людьми из других стран и регионов, где жизнь значительно отличается от той, к которой Вы привыкли.

Скорпион. На этой неделе Вы можете начать проект, который давно задумывался Скорпионами или готовился под Вас кем-то из окружающих. Правда, не исключено, что его старт будет сопровождаться какой-то неопределенностью, ожиданием чьего-то решения или каким-то беспорядком.

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Стрелец. Стрельцам, состоящим в браке, звезды советуют набраться терпения и не требовать от партнера поминутного отчета о том, где, как и с кем он проводит свое свободное время. Для ревности и подозрений сейчас поводов нет.

Козерог. Вы неплохо зарабатываете, но на себя тратите мало. Гораздо большее удовольствие Вы получаете от подарков и услуг, делаемых другим. Вам хорошо тогда, когда хорошо кому-то рядом, и Вы уверены, что это и есть настоящее счастье – умение делать добро не ради идеи, а по воле сердца. При подтверждении обстоятельствами личного гороскопа – способности в каком-либо виде изобразительного искусства.

Водолей. Неделя будет очень плодотворной и столь же беспокойной. Вы не хотите сидеть без дела, находите все новые и новые задачи, требующие решения. Будет возможность помочь людям, которые когда-то оказали вам важные услуги, или просто сделать что-то полезное для других.

Рыбы. На этой неделе у Рыб все будет очень хорошо. Рыбы будут развлекаться, как умеют, заинтересуются многими вещами и проявят изрядное любопытство. Рыбы будут довольны собой и почти довольны окружающим миром.

Астролог: Вальдемар Небоходцев