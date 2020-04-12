Самолет «Авроры» привез в Хабаровск россиян из Южной Кореи

Специальный рейс авиакомпании «Аврора», на борту около 100 россиян, в воскресенье в 19:45, согласно информации табло аэропорта, приземлился в Хабаровске. В аэропорту, по данным правительства региона, прилетевших встречают сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Хабаровчан отправят домой на двухнедельный карантин, остальных поместят в обсерваторы. Местные жители, которые не имеют возможности самоизолироваться дома, тоже могут поехать туда.

Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо в рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом с просьбой открыть воздушный мост для вывоза граждан, застрявших в Южной Корее.

Часом ранее вывозной рейс из Сеула приземлился во Владивостоке. Он привез на родину более 220 граждан России, сообщает «Российская газета».