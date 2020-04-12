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сегодня, 19:26 1

В Тамбовском районе автомобиль сбил ребенка-велосипедиста (видео)

В Тамбовском районе автомобиль сбил ребенка-велосипедиста (видео)
Фото: кадр видео

12 апреля в Тамбовском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На него совершил наезд легковой автомобиль.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, в 16:50 на автодороге в Тамбовском районе водитель машины Toyota Mark II допустил наезд на велосипедиста 2011 года рождения. Велосипедист травмирован, был доставлен в лечебное учреждение.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Все должны сидеть дома! Жаль ребенка,- но выпороть надо родителей!

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