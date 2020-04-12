В Тамбовском районе автомобиль сбил ребенка-велосипедиста (видео)

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12 апреля в Тамбовском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На него совершил наезд легковой автомобиль.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, в 16:50 на автодороге в Тамбовском районе водитель машины Toyota Mark II допустил наезд на велосипедиста 2011 года рождения. Велосипедист травмирован, был доставлен в лечебное учреждение.

Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.