Глава Приамурья подвел итоги недели

Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов в воскресенье, 12 апреля, подвел в Инстаграме итоги недели.

Глава региона начал с того, что на сегодняшнее число в Амурской области всего шестеро человек, заболевших COVID-19. Один пациент выписан, еще трое – с легким течением заболевания, их скоро должны выписать из больницы.

«С начала недели немного изменится режим ограничения для некоторых видов бизнеса. Смогут возобновить работу часть организаций. Но повторю – с неукоснительным соблюдением предписанных Роспотребнадзором санитарных норм. Мы должны обеспечить безопасность людей, и в то же время недопустить банкротства бизнеса. Именно в этих сложных условиях были приняты эти решения», – написал Орлов.

Школы и детсады продолжат работу в обычном режиме, за исключением Благовещенска, Благовещенского района, Белогорска и Свободного, подчеркнул губернатор. Будут приняты дополнительные меры по разобщению крупных классов на группы, организованы утренний фильтр, масочный режим, увеличат частоту обработки поверхностей.

Орлов напомнил, что в аэропорту Благовещенска введен тепловизионный комплекс высокоточного контроля температуры тела пассажиров, прилетающих внутренними рейсами в Благовещенск. «Рассчитываем, что это нам очень поможет в борьбе с распространением коронавируса», – отметил глава региона.

В заключение Василий Орлов призвал амурчан беречь себя и следовать рекомендациям Роспотребнадзора. «Особое внимание призываю обратить на старшее поколение, беременных женщин и на людей с хроническими заболеваниями. По ним вирус бьет сильнее всего. Для них очень настоятельно рекомендован режим самоизоляции. Они сейчас как никогда нуждаются в нашей помощи и заботе. Берегите себя и друг друга», – написал губернатор.