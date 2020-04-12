Житель Зеи увидел в небе вереницу светящихся объектов

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Житель Зеи Николай Комаров сообщил, что стал очевидцем необычного явления. Он наблюдал в небе вереницу светящихся объектов. Как оказалось, мужчина видел спутники.

«В ночь на 8 апреля вышел полюбоваться на звездное небо и вдруг увидел целую вереницу светящихся объектов. Что характерно, они двигались, выстроившись в ряд, – один за другим. Очень похоже на искусственные спутники, но насчитал их 60 штук. Не могут же спутники двигаться чередой и в таком количестве?» – обратился в редакцию «Зейских вестей сегодня» накануне Дня космонавтики Николай Комаров.

Выяснилось, что 23 мая 2019 года компания SpaceX запустила первую партию спутников мобильной связи проекта Starlink – 60 аппаратов весом чуть более 200 килограммов. И теперь эту вереницу спутников можно наблюдать практически из любой точки земли невооруженным глазом. Желающие гарантированно увидеть «поезд в небе» могут обратиться к специальным сервисам расчета видимости.

«Самый простой способ – зайти на сайт calsky или n2yo. Если настройки безопасности позволяют ресурсу запросить у вашего компьютера геолокацию, то алгоритм на сайте сам рассчитает, когда и в какой точке небосвода появятся спутники», – пишет издание в Инстаграме.