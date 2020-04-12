Правительство сообщило, что в Амурской области нет 17 заболевших COVID-19
Обновлено: 17:16
В правительстве Амурской области назвали ошибкой официальные данные о том, что в регионе увеличилось число случаев заболевания коронавирусом. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф на 12 апреля, в Приамурье выявили 11 новых случаев (всего 17). Однако, как выяснилось, это был технический сбой.
Также в правительстве пояснили, что вся достоверная информация будет к вечеру 12 апреля на сайте Роспотребнадзора.
Позже на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области появилась информация о том, что в регионе лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию 3 315 человек, в том числе за последние сутки – 222 человека. Новых случаев заболеваний COVID-2019 не выявлено.
Всего с начала года выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019, выздоровел 1 человек.
На изоляции по месту жительства находятся 614 человек.
Профилактические и противоэпидемические мероприятия по недопущению завоза и распространения COVID-2019 продолжаются, отмечает управление Роспотребнадзора.
В целом в России зарегистрировано 15 770 случаев заболевания COVID-19 (из них новых – 2 186). 1 291 человек выздоровел (плюс 246). 130 человек умерли (плюс 24).
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