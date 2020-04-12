Правительство сообщило, что в Амурской области нет 17 заболевших COVID-19

Также в правительстве пояснили, что вся достоверная информация будет к вечеру 12 апреля на сайте Роспотребнадзора.

Позже на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области появилась информация о том, что в регионе лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию 3 315 человек, в том числе за последние сутки – 222 человека. Новых случаев заболеваний COVID-2019 не выявлено.

Всего с начала года выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019, выздоровел 1 человек.

На изоляции по месту жительства находятся 614 человек.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия по недопущению завоза и распространения COVID-2019 продолжаются, отмечает управление Роспотребнадзора.

В целом в России зарегистрировано 15 770 случаев заболевания COVID-19 (из них новых – 2 186). 1 291 человек выздоровел (плюс 246). 130 человек умерли (плюс 24).