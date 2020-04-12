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12апреля
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Правительство сообщило, что в Амурской области нет 17 заболевших COVID-19

Правительство сообщило, что в Амурской области нет 17 заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com

Обновлено: 17:16

В правительстве Амурской области назвали ошибкой официальные данные о том, что в регионе увеличилось число случаев заболевания коронавирусом. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф на 12 апреля, в Приамурье выявили 11 новых случаев (всего 17). Однако, как выяснилось, это был технический сбой.

Также в правительстве пояснили, что вся достоверная информация будет к вечеру 12 апреля на сайте Роспотребнадзора.

Позже на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области появилась информация о том, что в регионе лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию 3 315 человек, в том числе за последние сутки – 222 человека. Новых случаев заболеваний COVID-2019 не выявлено.

Всего с начала года выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019, выздоровел 1 человек.

На изоляции по месту жительства находятся 614 человек.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия по недопущению завоза и распространения COVID-2019 продолжаются, отмечает управление Роспотребнадзора.

В целом в России зарегистрировано 15 770 случаев заболевания COVID-19 (из них новых – 2 186). 1 291 человек выздоровел (плюс 246). 130 человек умерли (плюс 24).

Просмотров всего: 14757

#коронавирус

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Комментарии
Показать все (63) Обсудить на форуме
  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Оооо... понеслась?...

  • Одинокая волчица

    Одинокая волчица
    2 часа назад

    Блин, появились новые зараженные и это при условии 2-недель самоизоляции.

  • Касандра

    Касандра
    2 часа назад

    ужас..кто не верил?Закрывайте ВСЕ!

  • Архантроп

    Архантроп
    2 часа назад

    11 новых случаев. Самое время открыть бани и парикмахерские

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Одинокая волчицаБлин, появились новые зараженные и это при условии 2-недель самоизоляции.


    Какой самоизоляции? Народец плевал на все призывчики. Ждут пока петух в ж.... клюнет.

  • Тул

    Тул
    2 часа назад

    нуууууууууу максиму неделя типо изоляции. прошлая была шалтай болтай. через неделю ждем итоги недели шалтай болтая. вон дети толпами бегают по улицам

    не понимают люди. ну что ж ожидаем в теплое время что будем сидеть по домам.

  • antivika

    antivika
    2 часа назад

    Роспотребнадзор молчит, все молчат. Это информация с сайта стопкороновирус РФ, которая только что обновилась. Скажите ещё сколько под подозрением!!!

  • Assi

    Assi
    2 часа назад

    Ожидаемо.. Только у нашего губернатора и Роспотребнадзора "семейные очаги локализованы" и ситуация под контролем.. Давайте откроем торговые центры, кафе и т.д. и тогда точно ПОНЕСЛАСЬ..

  • тт

    тт
    2 часа назад

    Ну так, тот, которого насильно повязали скольких успел заразить?

  • Касандра

    Касандра
    2 часа назад

    Роспотребнадзор как -то несерьезно относится

  • aleun

    aleun
    2 часа назад

    Благовещенцам плевапть на самоизоляцию и т.п.! Народ вовсю гуляет и развлекается, на улицах полно людей.

  • непонятно

    непонятно
    2 часа назад

    Приз за самую закрытую службу заслуженно получает Роспотребнадзор - где, кто, откуда эти новые 11 - непонятно.

    И по предыдущим 2 случаям так и непонятно откуда они взялись, с какой страные приехали.

    Или это уже неважно? Или определить невозможно?

    ну и бардак в этой службе

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "При этом в правительстве Амурской области заявили, что показатель в 17 забелевших является ошибочным: произошел технический сбой".

    Обновили инфу

  • Аксюта

    Аксюта
    2 часа назад

    При нашей российской безалаберности и безответственности, могут помочь только система штрафов, и не 500 рублей, либо разгонять палками народ с улиц, как в Индии.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    АИ, нафихтактроллить?...

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    а губернатор то нас уверял-кто нам лжёт?

  • dozhdik

    dozhdik
    2 часа назад

    на сайте стопкоронавирус - 17 чел. Кому верить то?

  • Касандра

    Касандра
    2 часа назад

    боже хоть бы пронесло

  • Аксюта

    Аксюта
    2 часа назад

    Не знаю, сама зашла на сайт, там и на карте 17 и по таблице 17 человек???

  • banderaz

    banderaz
    2 часа назад

    https://tass.ru/obschestvo/8223127

  • bayan-spam

    bayan-spam
    2 часа назад

    ВАМ сказали на улице вероятность заболеть равна 1%. Что вы докопались до детей! Если государство не способно обеспечить обучение онлайн! Что желать детям?!

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Эээх... В советские времена, помнится, контроль был. В бытность студентом, помню на кожвене , если кто попадал с трепаком или хламидиями, не говоря уже о сифаке, менты все окружение, все контакты чуть ли не дубинкой выявляли. Выворачивали всех, кто рядом.

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Я считаю главное, администрация работает на удалёнке,(изолированно),а то ,кто нами руководить будет,а это главное,я так думаю.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    2 часа назад

    Если рабочих автомойки засекретили! Видео где они снимали, как их забирают и говорят им о возможном заражении гуляет по WA, но борются с его распространением. Армяне вроде бы 2 человека их уговаривали сесть в скорую! Хозяина мойки тогда увезли , а про этих армян запретили говорить СМИ! Как может быть технический сбой в таких делах??? Или вируса нет , а всё это цифры и новости, что бы народ загнать в долги!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    А может нюанс еще в том, что Приамурья - такого региона нет официально! Это, как я понимаю, территория нескольких регионов (Забайкальский край, Амурская область, ЕАО и Хабаровский край). Может если все это сложить со старыми цифрами и никакого роста не было?

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Касандра

    боже хоть бы пронесло



    Еще как пронесет, если овощи немытые есть будете.

    Прекратите истерику и сидите дома. На улицах не протолкнуться.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка (нарком НКВД Ежов)

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    На карте нет региона- Приамурье, там ясно написано- Амурская область, вчера 6 человек, сегодня-17. Таких ошибок и сбоев быть не должно, если только это ошибка!?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Если правительство что-то отрицает - это повод насторожиться

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Посмотрел. Действительно написано про АО, поэтому некорректно можно понять из темы на Амуринфо.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    чуть инфаркт не хватил

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    +17. Неплохо идём. Смоленскую область обогнали.До Костромской чуть не дотянули. Там 18.

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    112 авторитетно сказала ,что 6

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    DrDimon

    Касандра

    боже хоть бы пронесло



    Еще как пронесет, если овощи немытые есть будете.

    Прекратите истерику и сидите дома. На улицах не протолкнуться.



    сидим дома

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Касандра

    112 авторитетно сказала ,что 6



    У них интернета наверное нету. Им в пятницу вечером принесли бумажку с цифрой 6, они по ней и читают.

  • headache

    headache
    1 час назад

    Чето мутят

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Надо в понедельник с утра всем в баню идти. Брать водку, веники и идти. Объединить мужское и женское начало отделения. И радоваться жизни.

  • Идеальная

    Идеальная
    1 час назад

    Хоть кто-нибудь забоялся? Или еще пока храбримся?

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    Обыкновенный медвежонок

    Надо в понедельник с утра всем в баню идти. Брать водку, веники и идти. Объединить мужское и женское начало отделения. И радоваться жизни.



    А по другому радоваться жизни можно?баня надоела

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Представляете у скольки людей инфаркт случился сегодня?? Вы бы хоть сначала инфу проверяли, а потом выкладывали. И теперь странно как-то получается. То есть на официальном сайте такие ошибки сплошь и рядом?? Почему тогда там не исправляют? И может вообще заболевших нигде нет? Это все технический сбой?? "Матрица" отдыхает однако....

  • Одинокая волчица

    Одинокая волчица
    1 час назад

    Странно как то данные собирают. То у нас сообщили, что 1 человек выздоровел, а на сайте стопкоронавирус два дня не было об этом информации. Теперь такой вот сбой(

  • Никааааа

    Никааааа
    1 час назад

    Странно тогда что до сих пор данные на сайте

  • banderaz

    banderaz
    1 час назад

    Странно что об этом сообщил оперативный штаб)

  • dance

    dance
    1 час назад

    Какое там наказание за фейковые новости?

  • banderaz

    banderaz
    1 час назад

    Может дело в том что данные правдивые, так как тесты дали положительный результат, брали их в Москве, живут люди у нас в области, может просто губернатору ещё данные не передали, так как все новости про заражённых у нас появляются тогда когда Москва публикует статистику.

  • галка галкина

    галка галкина
    1 час назад

    На сайте стопкоронавирус данные не изменились. Амурская область 17 заболевших.Какие то несерьезные люди эти модераторы сайта стопкоронавирус. Им же ясно сказали в Правительстве Амурской области, технический сбой, а никто не метнулся систему обновлять)

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Если наш Роспотребнадзор сказал новых нет, значит нет! Если скажет, что не будет, значит не будет! )))

  • Одинокая волчица

    Одинокая волчица
    1 час назад

    Завтра поправят

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Меня терзают смутные сомнения, что техошибка неслучайна и призвана загнать активно гуляющих горожан обратно по домам ))))) Могу ошибаться!

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Аксюта

    На карте нет региона- Приамурье,



    В Московии всё едино - что Приамурье, что Приморье

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    57 минут назад

    В Москве чётко указаны Амурская область и Приморский край. Это мы тут развели Московию, Приамурие и Приморие.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    46 минут назад

    / Новости /

    Новости

    12 апреля 2020 28стопCOVID-19. Оперативная информация на 12.04.2020

    В Амурской области лабораторно обследовано на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 3315 человек, в т.ч. за последние сутки – 222человека.

    Новых случаев заболеваний COVID-2019 не выявлено.

    Всего с начала года выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019, выздоровел 1 человек.

    На изоляции по месту жительства находится 614 человек.

    Профилактические и противоэпидемические мероприятия по недопущению завоза и распространения COVID-2019 продолжаются.

    Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать, перейдя по ссылке стопкоронавирус.рф, или ознакомится на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области.

    На все интересующие вопросы можно получить ответы, позвонив на телефон горячей линии 112.

  • Agent Orange

    Agent Orange
    44 минуты назад

    Ага, еще «амурскаястолица» есть.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    43 минуты назад

    Хрень какая-то. Что значит технический сбой? Какая такая техника сбилась. Как это вообще возможно? Человеческий фактор еще куда ни шло. Ну реально какие-нибудь неучи, вбивающие данные Приморье и Приамурье не отличают. Но технический...

  • Гортензия28

    Гортензия28
    38 минут назад

    Кстати еще в начале эпидемии по центральным каналам одну новость из уст в уста передавали, что в зоне риска: Иркутская обл., Забайкальский край, Амурская область, Еврейский АО, Хабаровский край и ПриАМУрье. Я думала сперва послышалась, но нет, все читали новость именно так.

  • одна из....

    одна из....
    38 минут назад

    Так может и по другим областям тоже тех сбои и инфа не достоверная???

  • Аксюта

    Аксюта
    34 минуты назад

    Этот "сбой" на сайте уже больше 2ух часов, информация там не меняется, как было 17 человек, так и есть... Господа руководители нашей области, где реакция, по устранению "ложной" информации с официального сайта РФ???

  • Вета007

    Вета007
    28 минут назад

    Это у других ресурсов фейки, а у сайта правительства "технические сбои"... Это как анекдот про начальство, что оно не опаздывает, оно задерживается...

  • Дмитрий Ушаков

    Дмитрий Ушаков
    14 минут назад

    Я думаю, раз наше правительство говорит, что в области нет 17 заболевших, то это так!Правительство нас никогда не станет обманывать!

  • full

    full
    14 минут назад

    Доктор сказал в морг, значит в морг.

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    11 минут назад

    Все прячьтесь по горам, и не дышите.

  • retrogr

    retrogr
    6 минут назад

    пневмония как в москве?

  • одна из....

    одна из....
    5 минут назад

    Лучше уж горькая правда чем сладкая ложь

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