Палы охватили в Приамурье 425 гектаров

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За минувшие сутки, 11 апреля, в Амурской области зарегистрировано 46 загораний сухой растительности. Их общая площадь заняла около 425 гектаров.

Палы регистрировались в Белогорском, Серышевском, Бурейском, Свободненском, Завитинском, Ивановском, Михайловском, Тамбовском, Шимановском, Октябрьском, Сковородинском, Константиновском, Ромненском и Благовещенском районах, в Благовещенске, Белогорске, Шимановске, Райчихинске, Завитинске, Зее, Прогрессе и Свободном. Все они были ликвидированы. В тушении было задействовано 263 человека личного состава и 71 единица техники пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, всего с начала 2020 года зарегистрировано уже 415 палов.

11 апреля органами надзорной деятельности ведомства совместно с другими надзорными органами проведено 478 профилактических рейдов, составлено 49 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

Амурчанам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В 26 муниципальных образованиях области действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима использование открытых источников огня категорически запрещено.