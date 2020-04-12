Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:04 1

Палы охватили в Приамурье 425 гектаров

Палы охватили в Приамурье 425 гектаров
Фото: 28.mchs.gov.ru

За минувшие сутки, 11 апреля, в Амурской области зарегистрировано 46 загораний сухой растительности. Их общая площадь заняла около 425 гектаров.

Палы регистрировались в Белогорском, Серышевском, Бурейском, Свободненском, Завитинском, Ивановском, Михайловском, Тамбовском, Шимановском, Октябрьском, Сковородинском, Константиновском, Ромненском и Благовещенском районах, в Благовещенске, Белогорске, Шимановске, Райчихинске, Завитинске, Зее, Прогрессе и Свободном. Все они были ликвидированы. В тушении было задействовано 263 человека личного состава и 71 единица техники пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, всего с начала 2020 года зарегистрировано уже 415 палов.

11 апреля органами надзорной деятельности ведомства совместно с другими надзорными органами проведено 478 профилактических рейдов, составлено 49 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

Амурчанам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В 26 муниципальных образованиях области действует особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима использование открытых источников огня категорически запрещено.

Просмотров всего: 1899

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 5

СМИ: в Иркутской области произошел бунт в колонии строгого режима
Происшествия 3

Ночью в Приамурье искали двух маленьких девочек, ушедших за вербой

Общество 2

В Приамурье потерялся мужчина с разноцветными глазами

Происшествия 2

В Благовещенском районе погиб 11-летний мальчик

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • google_ООО Дрв

    google_ООО Дрв
    33 минуты назад

    Да пускай горело бы. Надоели, одно и тоже каждый год. Сгорела бы деревня дома даже не жалко. Если люди олени, и не понимают что так делать нельзя. что поделать. Пускай без домов на улице живут.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь