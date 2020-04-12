Работающие или возобновляющие работу амурские организации должны подать уведомление

Все организации и предприятия Амурской области, за исключением государственных и муниципальных, которые уже работают или возобновят работу с 13 апреля, должны до 15 апреля подать уведомление о соблюдении норм санитарной безопасности главе городского округа или муниципального района.

Это необходимо для дальнейшего сохранения стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Организации должны обеспечить постоянное наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей. Контроль температуры работников должен вестись ежедневно, влажная уборка помещений – через каждые 2 часа. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр между всеми людьми и проводить информирование работников о соблюдении правил личной гигиены в течение рабочего дня, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По решению оперативного штаба и принятому правительством области постановлению с 13 апреля на всей территории региона в режим рабочих дней смогут перейти предприятия с обрабатывающим производством, фотостудии, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, организации в области права (нотариусы и адвокаты), а также бухгалтерского учета. С понедельника откроются гостиницы и пункты временного размещения граждан.

Откроются также и предприятия общественного питания. Однако обслуживание гостей в зале разрешено только с 08:00 до 18:00. В остальное время обслуживать клиентов можно только на вынос или осуществлять доставку заказов на дом.

С определенными ограничениями начнут функционировать парикмахерские, салоны красоты, маникюра и педикюра, а также массажа. Обслуживание разрешено только при условии нахождения в помещении не более одного клиента.

Кроме того, решением оперативного штаба возобновят работу иные финансовые организации, включая ломбарды. Снят запрет на функционирование бань в городах Благовещенск, Свободный и Белогорск. Таким образом, они могут работать на территории всей области.

Расширен список непродовольственных товаров первой необходимости, и ими можно будет торговать во всех торговых объектах региона.

В связи с этим организации, которые реализуют одежду, обувь, мебель и детские товары, имеют возможность продолжить работу с 13 апреля. Данные товары можно продавать, в том числе, на территории торговых центров по всему Приамурью.

Ограничение деятельности остается на следующей неделе для ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Не смогут возобновить работу тренажерные залы, спортивно-досуговые организации, бассейны и компьютерные клубы.

В Инстаграме администрации Благовещенска сказано, что уведомления от организаций областного центра принимаются на адрес электронной почты info@admblag.ru.