Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость
сегодня, 15:15 0

Работающие или возобновляющие работу амурские организации должны подать уведомление

Работающие или возобновляющие работу амурские организации должны подать уведомление
Фото: pixabay.com

Все организации и предприятия Амурской области, за исключением государственных и муниципальных, которые уже работают или возобновят работу с 13 апреля, должны до 15 апреля подать уведомление о соблюдении норм санитарной безопасности главе городского округа или муниципального района.

Это необходимо для дальнейшего сохранения стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Организации должны обеспечить постоянное наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей. Контроль температуры работников должен вестись ежедневно, влажная уборка помещений – через каждые 2 часа. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр между всеми людьми и проводить информирование работников о соблюдении правил личной гигиены в течение рабочего дня, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По решению оперативного штаба и принятому правительством области постановлению с 13 апреля на всей территории региона в режим рабочих дней смогут перейти предприятия с обрабатывающим производством, фотостудии, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, организации в области права (нотариусы и адвокаты), а также бухгалтерского учета. С понедельника откроются гостиницы и пункты временного размещения граждан.

Откроются также и предприятия общественного питания. Однако обслуживание гостей в зале разрешено только с 08:00 до 18:00. В остальное время обслуживать клиентов можно только на вынос или осуществлять доставку заказов на дом.

С определенными ограничениями начнут функционировать парикмахерские, салоны красоты, маникюра и педикюра, а также массажа. Обслуживание разрешено только при условии нахождения в помещении не более одного клиента.

Кроме того, решением оперативного штаба возобновят работу иные финансовые организации, включая ломбарды. Снят запрет на функционирование бань в городах Благовещенск, Свободный и Белогорск. Таким образом, они могут работать на территории всей области.

Расширен список непродовольственных товаров первой необходимости, и ими можно будет торговать во всех торговых объектах региона.

В связи с этим организации, которые реализуют одежду, обувь, мебель и детские товары, имеют возможность продолжить работу с 13 апреля. Данные товары можно продавать, в том числе, на территории торговых центров по всему Приамурью.

Ограничение деятельности остается на следующей неделе для ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Не смогут возобновить работу тренажерные залы, спортивно-досуговые организации, бассейны и компьютерные клубы.

В Инстаграме администрации Благовещенска сказано, что уведомления от организаций областного центра принимаются на адрес электронной почты info@admblag.ru.

Просмотров всего: 284

#коронавирус

распечатать

Фотогалерея

Коронавирус 8

Приезжавший в Приамурье московский журналист заподозрил у себя коронавирус
Коронавирус 2

В одном из городов Якутии из-за коронавируса введен карантин
Коронавирус 6

Хорошая новость: глава Приамурья рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом
Общество 6

В День космонавтики благовещенцам покажут, что не снилось Гагарину
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь