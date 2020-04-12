Благовещенку поразило большое количество бабочек в центре города (видео)

Жительница Благовещенска, проходя в районе улиц Амурской и Богдана Хмельницкого, обратила внимание на большое количество бабочек возле одного из деревьев. Женщина насчитала порядка 10 насекомых.

«У нас достаточно много бабочек зимуют взрослыми. Зима была теплая в этом году, поэтому перезимовали многие из них. Год необычно теплый был, так что это совершенно нормально», – объяснила увиденное доцент кафедры биологии и методики обучения биологии Благовещенского государственного педагогического университета Елена Маликова.