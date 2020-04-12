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12апреля
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сегодня, 14:40 3

Благовещенку поразило большое количество бабочек в центре города (видео)

Благовещенку поразило большое количество бабочек в центре города (видео)

Жительница Благовещенска, проходя в районе улиц Амурской и Богдана Хмельницкого, обратила внимание на большое количество бабочек возле одного из деревьев. Женщина насчитала порядка 10 насекомых.

«У нас достаточно много бабочек зимуют взрослыми. Зима была теплая в этом году, поэтому перезимовали многие из них. Год необычно теплый был, так что это совершенно нормально», – объяснила увиденное доцент кафедры биологии и методики обучения биологии Благовещенского государственного педагогического университета Елена Маликова.

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#природа

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    41 минута назад

    Глупость конечно, но хоть не про коронавирус.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    19 минут назад

    Летом деревья будут без листьев.

  • Di

    Di
    2 минуты назад

    Они одними из первых просыпаются весной. В городе может такое редко можно увидеть, а в лесу каждую весну их целыми толпами можна видеть на стволах деревьев. Они сок пьют. Весна :)

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