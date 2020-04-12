В Приамурье до конца 2020 года центры занятости будут работать онлайн

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В правительстве Амурской области разъяснили, как будет работать новый механизм выдачи пособия по безработице. Для регистрации амурчане должны подавать заявление в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг и на портале «Работа в России».

В дистанционной форме будут осуществляться: регистрация в качестве безработных; назначение и начисление пособий по безработице; поиск подходящей работы; направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Теперь, чтобы амурчанина признали безработным, ему необязательно идти в центр занятости. Также больше не нужно предоставлять копию трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Сейчас нужно только заявление и резюме, которое можно подать через портал «Работа в России».

Раньше приходилось в течение 10 дней лично посещать центры занятости, чтобы узнать о вакансиях и отчитываться о том, был ли он принят на предложенные позиции. Теперь все варианты вакансий будут доступны в личном кабинете. Там же соискатель может откликнуться на заинтересовавшее его предложение.

На 11 день безработному будет назначено пособие, если за это время человеку не удалось устроиться на работу.

Временный порядок будет действовать до 31 декабря. Новый максимальный размер пособия по безработице составит 12 130 рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.