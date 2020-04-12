СМИ: в Иркутской области произошел бунт в колонии строгого режима

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По информации федеральных СМИ, в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области произошел конфликт между охраной и заключенными из ШИЗО, который перерос в бунт. Его подавили, но десятки заключенных пострадали.

Как пишет Meduza со ссылкой на правозащитника Павла Глущенко, конфликт начался с избиения одного из заключенных ИК-15 сотрудником колонии. Официально управление ФСИН по Иркутской области сообщало, что вечером 9 апреля заключенный из штрафного изолятора (ШИЗО) отказался пройти личный обыск, «толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям», в результате чего сотрудник колонии подвергся нападению и был госпитализирован.

По данным Глущенко, после избиения заключенный порезал себе вены и записал видеообращение, в котором попросил остановить «беспредел» со стороны сотрудников колонии. После этого его избили еще раз. В знак протеста против таких действий вены порезали еще 17 осужденных, заявил Глущенко. ФСИН сообщила, что травмы себе нанесли осужденные из соседних камер ШИЗО, которые разбили стекла камер видеонаблюдения и порезали руки осколками.

10 апреля конфликт продолжился. Заключенные взбунтовались против администрации, подожгли рабочие помещения и дежурную часть. Как утверждает источник «Интерфакса», предполагаемые зачинщики инсценировали попытку суицида, «а когда им стали оказывать помощь, напали на сотрудников колонии (…) устроили бунт».

Сразу после начала бунта колонию оцепили (членам Общественной наблюдательной комиссии, правозащитникам и родственникам заключенных говорили, что она закрыта на карантин). В колонию ввели спецназ ФСИН — по данным Глущенко, порядка 300 бойцов. ТАСС сообщал, что на территории колонии начались «ожесточенные столкновения» между заключенными и спецназом.

Мать одного из осужденных со слов сына рассказала «Дождю», что в них стреляют и «закидывают непонятными гранатами»: «Там такой шум, такой крик, там все кричат. Он кричал: „Мамочка, помоги, пожалуйста, нас тут убивают“». Мать другого осужденного сообщила, что спецназовцы подожгли жилые бараки. По словам Глущенко, в колонии шли «полномасштабные боевые действия» — заключенных избивали, заливали водой и травили собаками.

По данным «МБХ медиа», во время бунта пострадали порядка 300 заключенных из приблизительно 1 200-1 300 находящихся в колонии. Один из заключенных добавил, что во время бунта около 500 человек собрались на плацу жилой зоны. Когда их начали закидывать светошумовыми гранатами, около 200 человек порезали себе вены.

Вечером 10 апреля управление ФСИН по Иркутской области сообщило, что ситуация в колонии под контролем — хотя правозащитники отмечали, что на тот момент пожар и избиения в колонии продолжались. Во ФСИН утверждают, что осужденные «отказались от противоправных действий после проведения беседы».

При разборе завалов после пожара было обнаружено тело заключенного 1989 года рождения. Об этом «Интерфаксу» сообщил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко. На трупе были признаки насильственной смерти, сказал Ингатенко. По его словам, мужчина мог быть убит другими заключенными. «Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией», — сказал омбудсмен.

Официальных данных о пострадавших и погибших нет.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности исправительного учреждения»). Сейчас в колонии работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, оценивается ущерб от бунта.

Правозащитная организация «Общественный вердикт» призвала провести публичное расследование событий в ИК-15.