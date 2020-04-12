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сегодня, 13:44 8

Приезжавший в Приамурье московский журналист заподозрил у себя коронавирус

Приезжавший в Приамурье московский журналист заподозрил у себя коронавирус
Фото: архив Амур.инфо

Известный московский журналист, публицист, телеведущий, общественный деятель Максим Шевченко уверен, что болен коронавирусом. При этом сразу несколько тестов показали отрицательный результат.

8 апреля он рассказал подписчикам в телеграм-канале, что попал в больницу с двусторонним воспалением легких. До этого у него неделю держалась температура 38-39 градусов. Ему не помог курс антибиотиков, но тесты на COVID-19 были отрицательными.

Тогда он решил платно пройти компьютерную томографию легких, когда температура снизилась. На КТ у Максима Шевченко, по его словам, сразу увидели обильные очаги поражения в легких и на скорой его увезли в больницу.

В воскресенье, 12 апреля, журналист сообщил, что ему стало немного лучше. Поэтому он решил поделиться с подписчиками важной, на его взгляд, информацией.

«Несколько моих тестов ничего не показали, но у меня нет сомнения, что я болел и болею COVID-19, перешедшим в тяжелейшую пневмонию. Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного – 14 дней температура 38-39. Достигала она и 40. Спасло меня чудо – мой товарищ, работающий в институте вирусологии, сказал, что только КТ показывает эту пневмонию. Так и оказалось. Первые 8 дней у меня не было ни кашля, ни насморка. Только страшная ломота в костях. И блуждающие боли по всему телу. Врачи твердили, что это ОРВИ. Тесты ничего не показывали», – пишет Шевченко.

Он призывает внимательнее относиться к симптомам заболевания и в случае совокупности таких признаков, как температура, боль в теле, даже при отсутствии кашля, обращаться за помощью к медикам.

«Если вовремя обнаружить и решиться признать, что ты болен, болезнь не будет носить такой тяжёлый характер», – уверен журналист.

«Где я подцепил эту пакость? Просто где-то на улице в центре Москвы. Я берегся, мыл руки, носил маску. Но хватило одного мгновения – и все. Я узнал, что от пневмонии умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов. Горькая весть. (…) Будьте бдительны. Берегите себя», – призвал Максим Шевченко.

Как сообщало Амур.инфо, Максим Шевченко приезжал в Амурскую область летом 2018 года. В Благовещенске он обсудил с журналистами политику страны и государственный строй. Пенсионную реформу он тогда назвал антинародной.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • телега

    телега
    1 час назад

    Без слов...

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Ну и заголовок, ппц это же надо было так его сформулировать. После его прочтения у меня стойкая уверенность, что у нас всё в коронавирусе!! Иди..ты

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Спасибо Максим Шевченко,за то, что поделились,своей историей болезни,очень полезная информация.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    заголовок специальный, чтобы сразу обратили внимание?

    а если по делу, то да, Шевченко переболел ковид - пневмонией. Тесты могут дать ложноотрицательные результаты - или из-за неправильного забора материала, или из-за низкой чувствительности тестов, это реальность.

    МРТ не даёт ошибок. Если есть пневмония, то она видна на МРТ всегда. Так получается, что МРТ стал диагностическим критерием ковид - пневмонии.

  • ay

    ay
    1 час назад

    sadam_1974

    заголовок специальный, чтобы сразу обратили внимание? а если по делу, то да, Шевченко переболел ковид - пневмонией. Тесты могут дать ложноотрицательные результаты - или из-за неправильного забора материала, или из-за низкой чувствительности тестов, это реальность. МРТ не даёт ошибок. Если есть пневмония, то она видна на МРТ всегда. Так получается, что МРТ стал диагностическим критерием ковид - пневмонии.



    Так КТ или МРТ? У них же совершенно разный принцип действия.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    КТ.

    Думаешь об одном, пишешь другое. Бывает.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    51 минута назад

    Снова тупой журналистский кликбейт от амуринфо

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    10 минут назад

    Обычная пневмония

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