Приезжавший в Приамурье московский журналист заподозрил у себя коронавирус

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Известный московский журналист, публицист, телеведущий, общественный деятель Максим Шевченко уверен, что болен коронавирусом. При этом сразу несколько тестов показали отрицательный результат.

8 апреля он рассказал подписчикам в телеграм-канале, что попал в больницу с двусторонним воспалением легких. До этого у него неделю держалась температура 38-39 градусов. Ему не помог курс антибиотиков, но тесты на COVID-19 были отрицательными.

Тогда он решил платно пройти компьютерную томографию легких, когда температура снизилась. На КТ у Максима Шевченко, по его словам, сразу увидели обильные очаги поражения в легких и на скорой его увезли в больницу.

В воскресенье, 12 апреля, журналист сообщил, что ему стало немного лучше. Поэтому он решил поделиться с подписчиками важной, на его взгляд, информацией.

«Несколько моих тестов ничего не показали, но у меня нет сомнения, что я болел и болею COVID-19, перешедшим в тяжелейшую пневмонию. Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного – 14 дней температура 38-39. Достигала она и 40. Спасло меня чудо – мой товарищ, работающий в институте вирусологии, сказал, что только КТ показывает эту пневмонию. Так и оказалось. Первые 8 дней у меня не было ни кашля, ни насморка. Только страшная ломота в костях. И блуждающие боли по всему телу. Врачи твердили, что это ОРВИ. Тесты ничего не показывали», – пишет Шевченко.

Он призывает внимательнее относиться к симптомам заболевания и в случае совокупности таких признаков, как температура, боль в теле, даже при отсутствии кашля, обращаться за помощью к медикам.

«Если вовремя обнаружить и решиться признать, что ты болен, болезнь не будет носить такой тяжёлый характер», – уверен журналист.

«Где я подцепил эту пакость? Просто где-то на улице в центре Москвы. Я берегся, мыл руки, носил маску. Но хватило одного мгновения – и все. Я узнал, что от пневмонии умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов. Горькая весть. (…) Будьте бдительны. Берегите себя», – призвал Максим Шевченко.

Как сообщало Амур.инфо, Максим Шевченко приезжал в Амурскую область летом 2018 года. В Благовещенске он обсудил с журналистами политику страны и государственный строй. Пенсионную реформу он тогда назвал антинародной.