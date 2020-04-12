Местами снег с дождем: прогноз погоды в Приамурье на 13 апреля

13 апреля на большей части Амурской области сохранится малооблачная без осадков погода. На северо-востоке возможны слабые осадки – дождь, снег с дождем. Ветер подует с севера со скоростью 3–8 метров в секунду, днем – с усилением до 15 метров в секунду.

Температура ночью будет около нуля, местами по северу – до минус 9 градусов, днем – 11…16 градусов тепла, в отдельных районах севера – в пределах 5…10 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске без осадков. Ветер северо-западный, северный днем разовьет скорость до 9-14 метров в секунду. Температура ночью – около 0 градусов, днем – около плюс 15, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.