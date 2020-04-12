Губернатор поздравил жителей Амурской области с Днем авиации и космонавтики

12 апреля в России отмечают День космонавтики. 59 лет назад свершилось историческое событие – первый человек отправился в космос. На сайте правительства Приамурья опубликовано поздравление главы региона Василия Орлова. Амур.инфо приводит текст поздравления.

«Дорогие друзья! Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Днем авиации и космонавтики! 12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин первым из землян на космическом корабле "Восток-1" совершил полет на околоземную орбиту. Покорение космоса стало выдающимся свершением 20 века. И все мы вправе гордиться тем, что этот прорыв был совершен именно в нашей стране благодаря труду тысяч соотечественников.

Безусловно, это особенный праздник для нашего региона, для всех амурчан. Ведь именно здесь расположена космическая гавань – космодром Восточный. С него уже осуществляются запуски космических аппаратов. Ведется строительство второй очереди, которая позволит заметно расширить возможности России в исследовании и покорении космоса.

Возведение этого стратегически важного объекта дало существенный импульс для развития региона, оказав положительное влияние на прирост налогов, создание новых рабочих мест, появление новых специальностей в наших учебных заведениях. Именно космодрому мы обязаны появлением в Приамурье нового города – наукограда Циолковского.

Сегодняшний праздник объединяет ученых и инженеров, летчиков-космонавтов, проектировщиков и строителей. Также этот день объединяет и всех амурчан - жителей региона, ставшего новыми воротами в космос.

Дорогие друзья! Желаю вам благополучия и добра, крепкого здоровья и трудовых успехов, достижения новых высот!».