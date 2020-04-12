В одном из городов Якутии из-за коронавируса введен карантин

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Глава Якутии ввел на территории города Алдана карантин. Режим введен с 00:00 12 апреля для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории города.

Наиболее сложная ситуация по COVID-19 сложилась именно в Алданском районе. Коронавирусом заболели супруги, жители Алдана, прилетевшие из Москвы через Якутск. Несмотря на предписания и рекомендации, один из супругов нарушил режим самоизоляции и работал на центральном рынке районного центра.

«В итоге на данный период в Алдане зарегистрировано 5 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся более 100 контактных лиц, в том числе 80 человек в условиях обсерватора», – сказал Айсен Николаев, комментируя решение о введении режима карантина в районном центре.

В Алданском районе отмечается высокая миграция населения, связанная с заездом сезонной рабочей силы, в том числе из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.

В связи с объявлением режима карантина для всех жителей Алдана до особого распоряжения будут действовать ограничительные меры. Так, будет ограничено свободное передвижение граждан (выезд и въезд) за пределы города Алдана в другие населенные пункты в личных целях. Алданцам, находящимся или работающим за пределами данного населенного пункта, запрещено возвращаться в Алдан, в том числе на выходные дни. Выезд будет разрешен только после нахождения в обсерваторе в течение 14 дней и получения отрицательного результата на коронавирус, в связи с чем для желающих выехать из Алдана развернут обсерватор.

Для граждан, которые по служебной необходимости выезжают или въезжают в Алдан введена пропускная система. За лицами, осуществляющими грузовые перевозки для жизнеобеспечения и экономики райцентра, будет установлено медицинское наблюдение. МВД по РС(Я) организует круглосуточные посты на взъезде и выезде в районный центр.

Согласно указу, с 00 часов 00 минут 12 апреля до особого распоряжения прекращено транспортное сообщение на территории Алдана по автомобильным и железным дорогам, включая общественный транспорт и личные автомобили, грузовые перевозки. Действие этого пункта не распространяется только на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости, твердых и жидких бытовых отходов, а также на спецтранспорт, обеспечивающий бесперебойную работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Алданцы обязаны находиться в условиях карантина в режиме самоизоляции по месту жительства за исключением обращений за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью. Людям разрешается следовать к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, к месту работы, если деятельность предприятия не приостановлена, выгуливать домашних животных на дворовой территории и выносить мусор на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания или пребывания.

Чтобы исключить нарушения режима самоизоляции, будет организована работа волонтеров по доставке продуктов, товаров первой необходимости, лекарственных средств гражданам, находящимся на самоизоляции и карантине, сообщает пресс-служба правительства региона.