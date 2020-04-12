В якутском городе, где из-за коронавируса введен карантин, возбуждено дело за нарушение самоизоляции

В республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения жителем Алдана санитарно-эпидемиологических правил. Фигуранту грозит крупный штраф или даже лишение свободы.

Дело возбуждено по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания» в отношении 49-летнего мужчины, который по прибытии на территорию региона получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции и не исполнил это требование.

Предварительно установлено, что мужчина посещал общественные места Алдана и контактировал с достаточно широким кругом людей. Их удалось установить и изолировать в обсерватор. Сам подозреваемый находится на лечении в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

Мужчине грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо ограничение свободы до одного года.

Как сообщало Амур.инфо, Алдан закрыли на карантин. Коронавирусом там заболели супруги, жители Алдана, прилетевшие из Москвы через Якутск. Несмотря на предписания и рекомендации, один из них нарушил режим самоизоляции и работал на центральном рынке районного центра.