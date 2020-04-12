Христиане отмечают Вербное воскресенье

12 апреля православные отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье. Праздник наступает в шестое воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи, которая в этом году выпала на 19 апреля.

Он посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. В православии входит в число двунадесятых праздников.

Накануне, 11 апреля, архиепископ Лукиан возглавил всенощное бдение в Благовещенском кафедральном соборе.

«Выход всегда есть. Праздничная вечерняя служба снова в пустом храме. Только духовенство, хор и сотрудники. Открыли двери, чтобы проветривался храм. Никто из прихожан не появился на пороге. Потому что дисциплинированные, хотя многим хочется. Вели трансляцию на @blg.hram», – написал на своей странице в социальной сети священник Святослав Шевченко.

Во время богослужения Лукиан осветил ветви вайи и вербы. Чин освящения праздничных ветвей повторится в воскресенье, 12 апреля, после праздничной божественной литургии.

Освятить праздничные ветви вербы или вайи в Благовещенском кафедральном соборе можно будет в течение дня, но только в индивидуальном порядке, сообщает пресс-служба Благовещенской епархии.