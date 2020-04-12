Хорошая новость: глава Приамурья рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом

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Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о состоянии троих благовещенцев, которые заболели коронавирусом. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

«Здравствуйте, друзья. Две новости – хорошая и плохая. Начну с хорошей. Трое заболевших COVID 19, которые находятся на лечении в больнице, выздоравливают и будут выписаны в ближайшее время. Вторая новость плохая – зарегистрировали 2 новых заболевших. Члены одной семьи, заражение связано с посещением другого региона России, проведены противоэпидемические мероприятия, поэтому угрозы распространения нет. Они в больнице в удовлетворительном состоянии. Берегите себя и внимательно относитесь к здоровью своих близких», – написал глава региона.

После новости о двух новых случаях коронавируса от подписчиков тут же посыпались вопросы. В том числе спрашивали: не рановато ли в области введены послабления для организаций. На что Василий Орлов отвечал: «Открытие согласовано с Роспотребнадзором. Ситуацию контролируем. Важно соблюдать санитарные нормы, предписанные Роспотребнадзором».