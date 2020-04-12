Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:50 3

Хорошая новость: глава Приамурья рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом

Хорошая новость: глава Приамурья рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о состоянии троих благовещенцев, которые заболели коронавирусом. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

«Здравствуйте, друзья. Две новости – хорошая и плохая. Начну с хорошей. Трое заболевших COVID 19, которые находятся на лечении в больнице, выздоравливают и будут выписаны в ближайшее время. Вторая новость плохая – зарегистрировали 2 новых заболевших. Члены одной семьи, заражение связано с посещением другого региона России, проведены противоэпидемические мероприятия, поэтому угрозы распространения нет. Они в больнице в удовлетворительном состоянии. Берегите себя и внимательно относитесь к здоровью своих близких», – написал глава региона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Здравствуйте, друзья. Две новости - хорошая и плохая. Начну с хорошей. Трое заболевших COVID 19, которые находятся на лечении в больнице, выздоравливают, и будут выписаны в ближайшее время. Вторая новость плохая - зарегистрировали 2 новых заболевших. Члены одной семьи, заражение связано с посещением другого региона России, проведены противоэпидемические мероприятия, поэтому угрозы распространения нет. Они в больнице в удовлетворительном состоянии. Берегите себя, и внимательно относитесь к здоровью своих близких.

Публикация от Василий Орлов (@va.orlov)

После новости о двух новых случаях коронавируса от подписчиков тут же посыпались вопросы. В том числе спрашивали: не рановато ли в области введены послабления для организаций. На что Василий Орлов отвечал: «Открытие согласовано с Роспотребнадзором. Ситуацию контролируем. Важно соблюдать санитарные нормы, предписанные Роспотребнадзором».

Просмотров всего: 794

#губернатор #здоровье #коронавирус

распечатать


Коронавирус

В одном из городов Якутии из-за коронавируса введен карантин
Общество 3

В День космонавтики благовещенцам покажут, что не снилось Гагарину
Коронавирус 5

Власти Приамурья уточнили, какие организации могут возобновить работу с понедельника
Коронавирус 9

Академик РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Николай К.

    Николай К.
    47 минут назад

    Привлекли к ответственности "быковавшего"?

  • Димко

    Димко
    15 минут назад

    Почему это делает губернатор? Есть ведь министр здравоохранения, вот пусть она и вещает.

  • домовенок

    домовенок
    2 минуты назад

    Наверно, у министра здравоохранения нет своего инстаграм-аккаунта

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь