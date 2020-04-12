В День космонавтики благовещенцам покажут, что не снилось Гагарину

В воскресенье, в День космонавтики и авиации, для благовещенцев проведут тематические экскурсии и мастер-классы. Учитывая ситуацию с коронавирусом, все они будут в режиме онлайн.

12 апреля в 11:00 в Инстаграме Дома культуры села Плодопитомник @dkplodopitomnik пройдет викторина «Что я знаю о космосе».

В этот же день в Доме ремесел @domremesel откроют виртуальную выставку работ декоративно-прикладного творчества «Гагарину и не снилось». В аккаунте организации представят работы в техниках акварель, керамика, декупаж, аэрография, скрапбукинг и другие, а также сувениры на космическую тему.

Воспитанники образцовой театральной студии «Этюд» Городского дома культуры приняли участие во флешмобе #мывместеземляне. Можно заглянуть на страничку студии @ots_etyud и посмотреть видео, которое ребята сняли ко Дню космонавтики.

Библиотекари подготовили для ребят и взрослых мастер-классы по изготовлению «космической» книжной закладки и «космического светильника». Эти мастер-классы опубликуют 12 апреля на сайте МБУК «МИБС» и в Инстаграме.

12 апреля в режиме онлайн пройдет веб-квест «Космические тайны». Его участникам представят ряд исторических фактов, которые нужно расставить в хронологическом порядке. Также пройдёт видеолекция — космические тайны раскроют представители Амурского аэрокосмического музея, сообщает пресс-служба мэрии.