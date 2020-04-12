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12апреля
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сегодня, 10:04 3

В День космонавтики благовещенцам покажут, что не снилось Гагарину

В День космонавтики благовещенцам покажут, что не снилось Гагарину
Фото: bonnycards.ru

В воскресенье, в День космонавтики и авиации, для благовещенцев проведут тематические экскурсии и мастер-классы. Учитывая ситуацию с коронавирусом, все они будут в режиме онлайн.

12 апреля в 11:00 в Инстаграме Дома культуры села Плодопитомник @dkplodopitomnik пройдет викторина «Что я знаю о космосе».

В этот же день в Доме ремесел @domremesel откроют виртуальную выставку работ декоративно-прикладного творчества «Гагарину и не снилось». В аккаунте организации представят работы в техниках акварель, керамика, декупаж, аэрография, скрапбукинг и другие, а также сувениры на космическую тему.

Воспитанники образцовой театральной студии «Этюд» Городского дома культуры приняли участие во флешмобе #мывместеземляне. Можно заглянуть на страничку студии @ots_etyud и посмотреть видео, которое ребята сняли ко Дню космонавтики.

Библиотекари подготовили для ребят и взрослых мастер-классы по изготовлению «космической» книжной закладки и «космического светильника». Эти мастер-классы опубликуют 12 апреля на сайте МБУК «МИБС» и в Инстаграме.

12 апреля в режиме онлайн пройдет веб-квест «Космические тайны». Его участникам представят ряд исторических фактов, которые нужно расставить в хронологическом порядке. Также пройдёт видеолекция — космические тайны раскроют представители Амурского аэрокосмического музея, сообщает пресс-служба мэрии.

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#коронавирус #праздники

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    36 минут назад



    «Гагарину и не снилось».



    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на строительство космодрома Восточный выделяли 91 млрд рублей, из них были похищены 11 млрд рублей, вернуть государству удалось только 3,5 млрд рублей.

    Песков сообщил, что всего на данный момент освоены 66 млрд рублей, завершено строительство 14 объектов из 19-ти.

    Что касается коррупции, то по фактам хищений было возбуждено 128 дел, которые позднее объединили в 32 дела, сообщил пресс-секретарь президента. Он добавил, что на данный момент в работе СК находятся пять уголовных дел.

    https://www.mk.ru/science/2019/11/11/peskov-pri-stroitelstve-vostochnogo-ukrali-kazhdyy-devyatyy-rubl.html

  • nerro

    nerro
    34 минуты назад

    vertex



    «Гагарину и не снилось».



    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на строительство космодрома Восточный выделяли 91 млрд рублей, из них были похищены 11 млрд рублей, вернуть государству удалось только 3,5 млрд рублей.

    Песков сообщил, что всего на данный момент освоены 66 млрд рублей, завершено строительство 14 объектов из 19-ти.

    Что касается коррупции, то по фактам хищений было возбуждено 128 дел, которые позднее объединили в 32 дела, сообщил пресс-секретарь президента. Он добавил, что на данный момент в работе СК находятся пять уголовных дел.

    https://www.mk.ru/science/2019/11/11/peskov-pri-stroitelstve-vostochnogo-ukrali-kazhdyy-devyatyy-rubl.html



    Как празднично звучит отчёт Пескова :)

  • ay

    ay
    16 минут назад

    Каждый двенацатый рупь стырен беззастенчиво и безвозвратно. Я, полагаю, Гагарин прифигел бы от такого расклада. И от Вали тоже. Конешно, Юрию Алекссевичу такое и не снилось. А мы вот наблюдаем.

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