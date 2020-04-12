Власти Приамурья уточнили, какие организации могут возобновить работу с понедельника

С 13 апреля работу по всей области возобновят:⠀

предприятия с обрабатывающим производством

фотостудии и ателье

мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники

организации в области права (нотариусы и адвокаты), а также бухгалтерского учета

гостиницы и пункты временного пребывания

предприятия общественного питания (при учете обслуживания в зале с 8:00 до 18:00)

парикмахерские, салоны красоты, маникюра и педикюра, а также массажа (не более 1 клиента в зале)

иные финансовые организации, включая ломбарды

бани.⠀

Кроме Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района откроются школы и детские сады. Расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости. К нему добавлены одежда, обувь, мебель и детские товары. Торговать ими, в том числе, смогут организации в торговых центрах.

Ограничение деятельности остается на следующей неделе для ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Не смогут возобновить работу тренажерные залы, спортивно досуговые организации, бассейны и компьютерные клубы.

Власти напоминают, что работу компании могут продолжить только при соблюдении строгих санитарных правил. У них должно быть постоянное наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей; ежедневный контроль температуры у работников; влажная уборка через каждые 2 часа; соблюдение дистанции между людьми не менее 1 метра.

На вопрос, могут ли открыться ярмарки на улице, специалисты обещали этот момент уточнить. На вопрос благовещенцев, почему в городе не открываются детские сады в министерстве пояснили: «Не все зависит от нас, окончательное решение принимает Роспотребнадзор, и, как неоднократно говорил губернатор, в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологической ситуации прежде всего прислушиваемся к их мнению. Здоровье детей все-таки важнее».