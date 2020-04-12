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12апреля
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сегодня, 09:48 5

Власти Приамурья уточнили, какие организации могут возобновить работу с понедельника

Власти Приамурья уточнили, какие организации могут возобновить работу с понедельника
Фото: instagram.com/minekonomamur

Минэкономразвития Амурской области разместило уточняющую информацию по поводу значительного послабления для работы предприятий на территории региона в течение следующей недели. О них рассказали на очередном заседании оперативного штаба.

С 13 апреля работу по всей области возобновят:⠀

  • предприятия с обрабатывающим производством
  • фотостудии и ателье
  • мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники
  • организации в области права (нотариусы и адвокаты), а также бухгалтерского учета
  • гостиницы и пункты временного пребывания
  • предприятия общественного питания (при учете обслуживания в зале с 8:00 до 18:00)
  • парикмахерские, салоны красоты, маникюра и педикюра, а также массажа (не более 1 клиента в зале)
  • иные финансовые организации, включая ломбарды
  • бани.⠀

Кроме Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района откроются школы и детские сады. Расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости. К нему добавлены одежда, обувь, мебель и детские товары. Торговать ими, в том числе, смогут организации в торговых центрах.

Ограничение деятельности остается на следующей неделе для ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Не смогут возобновить работу тренажерные залы, спортивно досуговые организации, бассейны и компьютерные клубы.

Власти напоминают, что работу компании могут продолжить только при соблюдении строгих санитарных правил. У них должно быть постоянное наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей; ежедневный контроль температуры у работников; влажная уборка через каждые 2 часа; соблюдение дистанции между людьми не менее 1 метра.

На вопрос, могут ли открыться ярмарки на улице, специалисты обещали этот момент уточнить. На вопрос благовещенцев, почему в городе не открываются детские сады в министерстве пояснили: «Не все зависит от нас, окончательное решение принимает Роспотребнадзор, и, как неоднократно говорил губернатор, в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологической ситуации прежде всего прислушиваемся к их мнению. Здоровье детей все-таки важнее».

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#коронавирус #экономика

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Вот абсурд, все выходим на работу с детьми!

  • SSk

    SSk
    1 час назад

    что мешало открыть в каждом садике по дежурной группе?

  • Цифровой криминалист

    Цифровой криминалист
    1 час назад

    В чем логика: в парикмахерской не более одного клиента в зале, а в баню добро пожаловать толпой.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Цифровой криминалист

    В чем логика: в парикмахерской не более одного клиента в зале, а в баню добро пожаловать толпой.



    Они решили, что в бане вирус - не жилец.

  • пьянь_скамеечная

    пьянь_скамеечная
    1 час назад



    иные финансовые организации, включая ломбарды и бани.⠀



    Баня - финансовая организация? если только там деньги отмывают

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