Власти Приамурья уточнили, какие организации могут возобновить работу с понедельника
Минэкономразвития Амурской области разместило уточняющую информацию по поводу значительного послабления для работы предприятий на территории региона в течение следующей недели. О них рассказали на очередном заседании оперативного штаба.
С 13 апреля работу по всей области возобновят:⠀
- предприятия с обрабатывающим производством
- фотостудии и ателье
- мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники
- организации в области права (нотариусы и адвокаты), а также бухгалтерского учета
- гостиницы и пункты временного пребывания
- предприятия общественного питания (при учете обслуживания в зале с 8:00 до 18:00)
- парикмахерские, салоны красоты, маникюра и педикюра, а также массажа (не более 1 клиента в зале)
- иные финансовые организации, включая ломбарды
- бани.⠀
Кроме Благовещенска, Свободного, Белогорска и Благовещенского района откроются школы и детские сады. Расширен перечень непродовольственных товаров первой необходимости. К нему добавлены одежда, обувь, мебель и детские товары. Торговать ими, в том числе, смогут организации в торговых центрах.
Ограничение деятельности остается на следующей неделе для ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров. Не смогут возобновить работу тренажерные залы, спортивно досуговые организации, бассейны и компьютерные клубы.
Власти напоминают, что работу компании могут продолжить только при соблюдении строгих санитарных правил. У них должно быть постоянное наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, кожных антисептиков и гигиенических масок для сотрудников и посетителей; ежедневный контроль температуры у работников; влажная уборка через каждые 2 часа; соблюдение дистанции между людьми не менее 1 метра.
На вопрос, могут ли открыться ярмарки на улице, специалисты обещали этот момент уточнить. На вопрос благовещенцев, почему в городе не открываются детские сады в министерстве пояснили: «Не все зависит от нас, окончательное решение принимает Роспотребнадзор, и, как неоднократно говорил губернатор, в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологической ситуации прежде всего прислушиваемся к их мнению. Здоровье детей все-таки важнее».
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