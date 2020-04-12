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сегодня, 09:23 2

Ночью в Приамурье искали двух маленьких девочек, ушедших за вербой

Ночью в Приамурье искали двух маленьких девочек, ушедших за вербой
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

В ночь на воскресенье, 12 апреля, в 1:15 в ЕДДС Серышева поступило сообщение о том, что две девочки 2011 и 2013 годов рождения ушли за вербой и не вернулись домой. По тревоге были подняты дежурная смена огнеборцев и личный состав полиции.

Всего в поисках участвовали 50 человек и 11 единиц техники. Были определены маршруты движения – места, где есть тальник.

В 03:25, возвращаясь с маршрута, пожарные ПЧ-63 Серышева противопожарной службы области при въезде в город обнаружили двух девочек, идущих по дороге. В медицинской помощи они не нуждаются, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Так ведь это богоугодное дело, зачем искали?

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 час назад

    Родителей на кол.

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