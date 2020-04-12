Ночью в Приамурье искали двух маленьких девочек, ушедших за вербой

В ночь на воскресенье, 12 апреля, в 1:15 в ЕДДС Серышева поступило сообщение о том, что две девочки 2011 и 2013 годов рождения ушли за вербой и не вернулись домой. По тревоге были подняты дежурная смена огнеборцев и личный состав полиции.

Всего в поисках участвовали 50 человек и 11 единиц техники. Были определены маршруты движения – места, где есть тальник.

В 03:25, возвращаясь с маршрута, пожарные ПЧ-63 Серышева противопожарной службы области при въезде в город обнаружили двух девочек, идущих по дороге. В медицинской помощи они не нуждаются, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.