Выбор читателей за 11 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 11 апреля.

По данным на 11 апреля, в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России. Заболевшие – члены одной семьи из Благовещенска.

Карта распространения коронавируса и отсутствие тестов на ранней стадии пандемии могут свидетельствовать о том, что жители Сибири и ДФО переболели коронавирусом еще после вспышки в Китае. Об этом заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Кто не помнит телепрограммы «Эх, прокачу!», которая выходила на «25 канале» в 90-х-начале 2000-х? Ее ведущий Михаил Бурганов не просто рассказывал об автомобилях и авторемонте – его скетчи и сегодня можно пересматривать с улыбкой. А Михаил один играл в них все роли. 9 апреля Михаила Бурганова не стало. Коллеги рассказали, каким он остался в их памяти.

Администрация Благовещенского района в Инстаграме сообщила, что в селе Новотроицкое видели двух волков. Деревня находится в 20 километрах от областного центра.