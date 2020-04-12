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сегодня, 08:21 9

Академик РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России

Академик РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России
Фото: pixabay.com

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев считает, что по оптимистичному сценарию эпидемия коронавируса COVID-19 в России может закончиться в начале июня. Все зависит от того, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции.

Как уточнил академик, об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только тогда, когда будет разработана вакцина, пишет «Коммерсант». «Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — сказал он.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1 045 человек, 106 человек умерли.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    прогнозы давать не мешки ворочать

  • неДворник

    неДворник
    2 часа назад

    Заявление из серии мы за вас молились.

    Я тоже могу такое предсказание выдать: если с погодой в стране будет хорошо, осенью вырастет хороший урожай.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Президент России Владимир Путин заявил, что намерен принять кадровые решения в отношении высокопоставленных чиновников из управделами главы государства, ряда министерств и ФСБ России, ставших академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) вопреки его поручению не совмещать занятие наукой и госслужбой. На заседании Совета по науке и образованию президент напомнил, что просил их не принимать участие в выборах в РАН, поскольку сложно совмещать научную и управленческую деятельность. Тем нее менее, некоторые из них были избраны в Академию.

    Господин Путин обратился к главе РАН Владимиру Фортову. «Зачем вы это сделали? Они такие крупные ученые, что без них Академия наук обойтись не может? Первый вопрос. И второй вопрос, что мне теперь с этим делать?»,— спросил президент. Глава РАН сообщил, что все участники выборов заверили, что получили разрешения своих руководителей. «Вопрос был не в этом. Они такие крупные ученые, что должны быть член-коррами и академиками?» — еще раз спросил Владимир Путин.

    Господин Фортов ответил, что чиновники «прошли весь конкурс, без всякого изъятия и исключений». «Шесть раз этот человек должен быть заслушан и шесть раз за него голосуют»,— отметил он. «Значит они крупные ученые,— приводит слова президента "РИА Новости".— Тогда вторым вопросом я вас мучить не буду, я думаю, что я должен буду предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнение каких-то рутинных административных обязанностей в органах власти и управления».

    На выборах новых членов РАН в ее состав, в частности, избраны: член Совета федерации Арнольд Тулохонов (он стал академиком РАН), заместитель министра внутренних дел России Александр Савенков, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, заместитель директора по науке Российского фонда фундаментальных исследований Игорь Шеремет (они стали членами-корреспондентами РАН).

    Напомним, 28 октября в Российской академии наук были оглашены результаты прошедших накануне выборов членов-корреспондентов и академиков — первых после реформы РАН. По словам президента академии Владимира Фортова, это были «самые масштабные выборы» — по их итогам в составе РАН прибавилось 499 человек. Одним из иностранных членов РАН стал бывший госсекретарь США 93-летний Генри Киссинджер. Эксперты подчеркивают, что господин Киссинджер является значительным ученым в области международных отношений, а такой уважительный жест по отношению к американскому дипломату может быть воспринят в мире как некий сигнал со стороны российского правительства.

    https://www.kommersant.ru/doc/3150906

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    А что Малышеву не цитируете? Чем подкреплены слова, положу диплом на стол, уйду в монастырь, а так...

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    vertex

    Президент России Владимир Путин заявил,...



    А ты в курсе, что эта твоя, типа новость, четырехлетней давности? Там, в РАН, и Фортова -то уж давным -давно нету...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ямщик

    vertex

    Президент России Владимир Путин заявил,...



    А ты в курсе, что эта твоя, типа новость, четырехлетней давности? Там, в РАН, и Фортова -то уж давным -давно нету...



    "Это открытием для тебя стало?"

    "Или там экспертов - академиков липовых нет?"

  • ямщик

    ямщик
    54 минуты назад

    vertex

    ямщик

    vertex

    Президент России Владимир Путин заявил,...



    А ты в курсе, что эта твоя, типа новость, четырехлетней давности? Там, в РАН, и Фортова -то уж давным -давно нету...



    "Это открытием для тебя стало?"



    Для меня нет. А для тебя?

    Или тебе просто отметиться приспичило?

  • vertex

    vertex
    49 минут назад

    "Ты же отмечаешься своей задницей, "умничаешь" по веткам"

    "Форум для всех"

  • ямщик

    ямщик
    36 минут назад

    vertex

    "Ты же отмечаешься своей задницей, "умничаешь" по веткам"

    "Форум для всех"



    Конечно для всех. Отмечайся.Не препятствую.

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