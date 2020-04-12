Академик РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев считает, что по оптимистичному сценарию эпидемия коронавируса COVID-19 в России может закончиться в начале июня. Все зависит от того, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции.

Как уточнил академик, об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только тогда, когда будет разработана вакцина, пишет «Коммерсант». «Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — сказал он.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1 045 человек, 106 человек умерли.