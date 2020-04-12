Гороскоп 12 апреля: Скорпионы окажутся перед выбором, у Козерогов финансовые потери

Восход Солнца: 05:41

Заход Солнца: 19:19

Солнце в Овне.

Овен. День покаяния, прощения обид, очищения огнем.При выполнении указанных условий жизненный потенциал, коммуникабельность и оптимизм будут возрастать. Возможно появление в вашей жизни новых знакомых, расширение круга общения.

Телец. Первая половина дня сулит любовные приключения. В сфере профессиональной деятельности Вы без особенных усилий сможете справиться с любым делом. Блестящие организаторские способности и стремление вести за собой массы помогут Вам сплотить вокруг себя ряды единомышленников.

Близнецы. Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Несоответствие между собственным сексуальным влечением и чувствами поклонников может вызвать некоторые осложнения в общении у женщин-Близнецов. Сильная эмоциональность и увлекающаяся натура мужчин-Близнецов поможет им преодолеть все препятствия на пути к признанию.

Рак. Критический день. В личной жизни вероятны конфликтные ситуации или неудовлетворение существующим положением дел. Возможен душевный дискомфорт, упадок сил, дурное расположение духа. Мужчины-Раки могут быть вовлечены в любовные связи, которые, кроме проблем и разочарований, ничего не принесут. Женщинам-Ракам звезды советуют обратить внимание на взаимоотношения со спутником. Не исключены измена или обман.

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Лев. День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела. Избегайте любовных приключений: романтичность в проявлении чувств может превратить вас в мишень для насмешек.

Дева. Тяжелый, пассивный день. У чувствительных в эмоциональном плане Дев не исключена беспричинная тоска. Следует остерегаться того, что из-за своей мягкости Вы можете быть вовлечены в ненужные споры, которые испортят настроение на весь день. Вторая половина дня может оказаться очень тяжелой. Не исключены ссоры, скандалы или травмы.

Весы. Это воскресенье способствует некоторой экзальтированности, всплеску неконтролируемых энергий. Устраивайте веселье, совершайте бракосочетание, союз будет долгим и прочным.

Скорпион. Сегодня не исключено известие, которое может в корне изменить всю вашу жизнь. Многим Скорпионы придется сделать тяжелый выбор.

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Стрелец. В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Но опасайтесь возникновения зависимости. Сегодня Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность как отголосок предыдущего дня. Подумайте об укреплении своего здоровья, прислушайтесь к собственной интуиции и избегайте неприятного общения.

Козерог. Напряженный день. Пренебрежение дипломатией, умением проявлять гибкость в зависимости от ситуации негативно скажется на отношениях с партнером. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или повлекут за собой неоправданные финансовые потери.

Водолей. Расположение планет неблагоприятно. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы или ложные обещания. Весьма вероятно, что на пороге новое увлечение, которое закончится слезами и обидами.

Рыбы. Звезды рекомендуют Рыбам окружить себя только самыми близкими людьми. Возможны стычки, споры и неприятные ситуации в общественных местах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев