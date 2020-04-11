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11апреля
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сегодня, 21:06 0

В Свободном из-за коронавируса полицейские проводят рейды (видео)

В Свободном из-за коронавируса полицейские проводят рейды (видео)
Фото: скриншот видео

В Свободном полицейские вместе с волонтёрами проводят рейды, в рамках которых выявляют горожан из групп риска. Это граждане старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, а также беременные.

В период пандемии коронавируса им рекомендовано находится дома и не выходить на улицу без острой необходимости. С гражданами проводят профилактические беседы и рекомендуют вернуться домой.

«Если есть необходимость купить продукты или медикаменты, выгулять собаку или оплатить счета за ЖКУ, свободненцы из группы риска могут позвонить по номеру телефона 112. И волонтёры окажут всю необходимую помощь по решению этих бытовых вопросов», – информирует пресс-служба администрации Свободного.

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#коронавирус #Свободный

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