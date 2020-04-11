В Приамурье потерялся мужчина с разноцветными глазами

В Приамурье разыскивают 51-летнего Евгения Гладкова. Он пропал 22 декабря 2019 года в селе Домикан Архаринского района. Информацию о поиске опубликовал ПСО «Гром».

Евгений Гладков был одет: унты, синий спортивный костюм, черно-серый пуховик длиной до бедер с капюшоном, шапка черная вязаная. Приметы: среднего телосложения, рост 165-167 сантиметров, волосы темно-русые короткие.

Особые приметы: глаза разного цвета (правый – зеленый, левый – голубой), над бровью справа есть шрам в 2 сантиметра, на ступне имеется шрам от ожога.

Всех, кому известно местонахождение Евгения, а также тех, кто желает присоединиться к поискам, просят позвонить по телефонам: 8 909-870-02-03, 8 909-857-63-00.