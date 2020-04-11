За сутки в России выявили еще 1 667 больных коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1 667 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах. Больше всего зараженных выявлено в Москве – 1 030 человек.

В Московской области – 152 случая, в Санкт-Петербурге – 80, в Нижегородской области – 33, в Брянской области и в Дагестане – по 26, в Башкортостане – 25, в Татарстане – 23, в Ульяновской области – 22, в Курской области и Красноярском крае – по 21, в Рязанской области – 17, в Ставропольском крае – 14, в Краснодарском крае, Свердловской области – по 13, в Калмыкии, Ростовской области и Ямало-Ненецком АО – по 9.

В Чечне, Тюменской области, Алтайском крае подтверждено по 8 случаев, в Тверской и Новосибирской областях, Чувашии – по 7, во Владимирской, Калужской, Кировской, Челябинской областях – по 6, в Орловской, Ленинградской, Волгоградской областях, на Камчатке – по 5. В Смоленской области зарегистрировано 4 случая, в Липецкой и Калининградской областях, в Хакасии, Кабардино-Балкарской Республике, Якутии, Приморье – по 3, в Ивановской, Иркутской и Амурской областях – по 2. По 1 случаю выявлено в Вологодской, Самарской, Саратовской, Кемеровской областях, в Бурятии, в Севастополе и Хабаровском крае.

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, сообщает Роспотребнадзор. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 1 045 человек, 106 человек умерли.