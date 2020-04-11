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11апреля
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сегодня, 19:04 0

В Благовещенском районе погиб 11-летний мальчик

В Благовещенском районе погиб 11-летний мальчик
Фото: pixabay.com

В селе Новотроицком Благовещенского района произошел несчастный случай. 11-летний мальчик получил удар электрическим током на местной подстанции. Подросток скончался.

По факту гибели несовершеннолетнего Благовещенским межрайонным следственным отделом амурского следственного управления СКР проводится доследственная проверка. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных за обеспечение безопасного функционирования подстанции лиц.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба амурского следственного управления.

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#дети #происшествия

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