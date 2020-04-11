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11апреля
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сегодня, 18:56 1

В Приамурье возродили колокольный звон, к которому прибегали во время эпидемии чумы

В Приамурье возродили колокольный звон, к которому прибегали во время эпидемии чумы
Фото: Амур.инфо

В храмах Приамурья из-за коронавируса возрождают старинный обычай русской православной церкви – ежедневный «двоичный» колокольный звон. К нему прибегали при эпидемиях чумы, холеры и «моровом поветрии» в прошлых веках.

Такой колокольный звон свидетельствует о том, что церковь не оставляет свою паству. Звуки колоколов в храмах и монастырях должны ободрить горожан, которые лишены возможности прийти в храм, и вселить в их сердца надежду, пишет издание «Амурская земля и люди» в Инстаграме.

Решение принято в связи с угрозой коронавирусной инфекции – благословение дал архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан. В колокола в Приамурье будут звонить до Антипасхи (первое воскресенье после Пасхи) каждый день во внеслужебное время – в 9:00 и 17:00.

Известно, что к колокольному звону прибегали в прошлые века во время эпидемий, например, во время чумы в Пскове и Новгороде в 1352 году.

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#коронавирус #религия

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • амурская алена

    амурская алена
    8 минут назад

    Хорошее решение,будем надеяться на божью помощь,в трудное время,всякая помощь хороша.

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