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11апреля
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сегодня, 18:34 8

В России продукты могут подорожать на 5-15 %

В России продукты могут подорожать на 5-15 %
Фото: pixabay.com

Продукты в России скоро подорожают на 5-15 % из-за снижения курса рубля. Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20 %, 30 % и 50 %.

Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли, в которую входят крупнейшие ретейлеры страны. Отмечается, что в конце марта – начале апреля резкое падение курса национальной валюты стало оказывать существенное влияние на себестоимость продуктов питания у производителей. В АКОРТ напомнили, что на фоне роста спроса на ряд социально значимых товаров в марте участники рынка смогли обеспечить практически бесперебойные поставки и сохранение уровня цен на большинство позиций.

В ассоциации отметили, что крупнейшие торговые сети обнулили наценку на часть социально значимых товаров, к этой инициативе присоединились и представители непродовольственной розничной торговли, пишет Bfm.ru. При этом в организации отметили, что рентабельность розницы остается существенно ниже, чем у большинства отраслей экономики.

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#торговля #цены

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Комментарии
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  • Аксюта

    Аксюта
    38 минут назад

    Будем меньше есть. Опять же скоро май, травка, лучок-редисочка. Может похудеем к лету, будем стройные, красивые...

  • амурская алена

    амурская алена
    29 минут назад

    Удивили,они каждый год дорожают,как кап.ремонт,жкх,связь,газ ,короче всё,в процентах не знаю,но значительно больше,чем повышают пенсии и зарплаты,я имею ввиду у большей части населения.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    28 минут назад

    Будем надеяться, что повышение цен на сне коснется! Хотя верится с трудом! Точнее сказать, не верится!

  • Демидыч

    Демидыч
    21 минута назад

    уже всё подорожало

  • цеховик

    цеховик
    21 минута назад

    Понимаем всё. Что жеж поделаешь. Нефть подорожала и бензин керосин для ламп с маргарином, да пластик-упаковка, ещё, подорожала.

  • позитивный

    позитивный
    19 минут назад

    В корне не правильный заголовок, продукты подорожали уже до 20-30 процентов и подорожают ещё больше!

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    15 минут назад

    Какая бы суета не происходила в мире россияне могут быть уверенны в одном- у них вырастут цены.

  • Демидыч

    Демидыч
    10 минут назад

    Набиулина сказала что инфляция 2 процента

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