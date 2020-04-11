В России продукты могут подорожать на 5-15 %

Продукты в России скоро подорожают на 5-15 % из-за снижения курса рубля. Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20 %, 30 % и 50 %.

Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли, в которую входят крупнейшие ретейлеры страны. Отмечается, что в конце марта – начале апреля резкое падение курса национальной валюты стало оказывать существенное влияние на себестоимость продуктов питания у производителей. В АКОРТ напомнили, что на фоне роста спроса на ряд социально значимых товаров в марте участники рынка смогли обеспечить практически бесперебойные поставки и сохранение уровня цен на большинство позиций.

В ассоциации отметили, что крупнейшие торговые сети обнулили наценку на часть социально значимых товаров, к этой инициативе присоединились и представители непродовольственной розничной торговли, пишет Bfm.ru. При этом в организации отметили, что рентабельность розницы остается существенно ниже, чем у большинства отраслей экономики.