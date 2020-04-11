Российский инфекционист: амурчане могли переболеть коронавирусом до начала пандемии

Позднякова прокомментировала возможность того, что жители Сибири и Дальнего Востока переболели коронавирусной инфекцией после вспышки эпидемии в Китае, который территориально ближе к этим регионам.

«Это очень интересный вопрос, на самом деле. Потому что посмотрите такую ситуацию: Китай нам объявил перед новогодними нашими праздниками, что у них пандемия, — напомнила Поздянкова. — Безусловно, мы с вами в январе-марте переносили какие-то вирусные заболевания: у кого-то — более выраженные, у кого-то — менее. Но тоже для нас интересен вопрос, почему, например, Дальний Восток, Хабаровск, Благовещенск — те города, которые очень близки к Китаю, [жители] они ездят туда в магазины, на отдых — почему в тот момент не полыхнула территория Дальнего Востока?»

Инфекционист отметила, что сначала у жителей не было возможности тестироваться на коронавирусную инфекцию, сообщает «Тайга.инфо». «И, скорее всего, безусловно, часть жителей перенесли коронавирусную инфекцию», — подчеркнула Позднякова.

«У нас сегодня Сибирь, Дальний Восток по количеству заболевших, несмотря на то, что мы принимаем зарубежные, московские рейсы, петербургские, все-таки не такое количество заболевших, как в центральной части России. Скорее всего, наверное, в этом и кроется какая-то правда. И это вопрос исследований — что мы уже наработали какой-либо иммунитет с той стороны Востока, когда была такая угроза со стороны Китая», — заявила Лариса Позднякова.

9 апреля в эфире Первого канала вышел выпуск шоу «Док-ток» на тему: «Коронавирус: есть ли иммунитет?». В нем, в том числе, речь зашла о вспышке пневмонии в некоторых российских городах (тайм-код: 38:07).

«(...)В первую очередь это Ростов-на-Дону, Оренбург, Благовещенск. Это те регионы, где, напоминаю, с ноября начиная, прошла громадная эпидемия тяжелейшей пневмонии, вызванной пока мы не понимали чем, теперь – может быть, этим вирусом», – сказал ведущий шоу Александр Гордон.