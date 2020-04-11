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11апреля
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сегодня, 17:55 18

Российский инфекционист: амурчане могли переболеть коронавирусом до начала пандемии

Российский инфекционист: амурчане могли переболеть коронавирусом до начала пандемии
Фото: pixabay.com

Карта распространения коронавируса и отсутствие тестов на ранней стадии пандемии могут свидетельствовать о том, что жители Сибири и ДФО переболели коронавирусом еще после вспышки в Китае. Об этом заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Позднякова прокомментировала возможность того, что жители Сибири и Дальнего Востока переболели коронавирусной инфекцией после вспышки эпидемии в Китае, который территориально ближе к этим регионам.

«Это очень интересный вопрос, на самом деле. Потому что посмотрите такую ситуацию: Китай нам объявил перед новогодними нашими праздниками, что у них пандемия, — напомнила Поздянкова. — Безусловно, мы с вами в январе-марте переносили какие-то вирусные заболевания: у кого-то — более выраженные, у кого-то — менее. Но тоже для нас интересен вопрос, почему, например, Дальний Восток, Хабаровск, Благовещенск — те города, которые очень близки к Китаю, [жители] они ездят туда в магазины, на отдых — почему в тот момент не полыхнула территория Дальнего Востока?»

Инфекционист отметила, что сначала у жителей не было возможности тестироваться на коронавирусную инфекцию, сообщает «Тайга.инфо». «И, скорее всего, безусловно, часть жителей перенесли коронавирусную инфекцию», — подчеркнула Позднякова.

«У нас сегодня Сибирь, Дальний Восток по количеству заболевших, несмотря на то, что мы принимаем зарубежные, московские рейсы, петербургские, все-таки не такое количество заболевших, как в центральной части России. Скорее всего, наверное, в этом и кроется какая-то правда. И это вопрос исследований — что мы уже наработали какой-либо иммунитет с той стороны Востока, когда была такая угроза со стороны Китая», — заявила Лариса Позднякова.

9 апреля в эфире Первого канала вышел выпуск шоу «Док-ток» на тему: «Коронавирус: есть ли иммунитет?». В нем, в том числе, речь зашла о вспышке пневмонии в некоторых российских городах (тайм-код: 38:07).

«(...)В первую очередь это Ростов-на-Дону, Оренбург, Благовещенск. Это те регионы, где, напоминаю, с ноября начиная, прошла громадная эпидемия тяжелейшей пневмонии, вызванной пока мы не понимали чем, теперь – может быть, этим вирусом», – сказал ведущий шоу Александр Гордон.

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#Дальний Восток #коронавирус

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Комментарии
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  • Montana

    Montana
    1 час назад

    Нам тоже так кажется! У нас вся семья переболела такими симптомами ещё в декабре, Толль тогда никто не брал анализы. А признаки как я понимаю сейчас как раз такие и были.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Сколько мнительныХ людей, даже среди инфекционистов.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Возможно так и было. История покажет!

  • тт

    тт
    1 час назад

    Так вроде бы тесты разрабатывают на предмет иммунитета к коронавирусу, вот и пусть нас всех проверят, и не надо тогда будет гадать, а был ли мальчик.

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    1 час назад

    Википедия пишет

    Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). С 22 января город Ухань был закрыт на карантин; с 24 января — прилегающие к Уханю городские округа[4][5]. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня[⇨].

    Получается, что 31декабря болела только провинция Хубэй, до января в Хэйлунцзяне не было ни одного случая, а вся Блага по свидетельствам местных пациентов уже вовсю болела.

    Если принимать весь этот бред во внимание, то вспышка началась не в Хубэе, а в АО. С какой нибудь чифаньки и недожаренного гоубаджоу.）

  • Дёрудавший

    Дёрудавший
    53 минуты назад

    В древней Руси небыло слова оргазм, поэтому девушки испытывали чудо-чудное и диво-дивное (с). Так и мы болели чем то более родным...

  • тт

    тт
    50 минут назад

    металлист балалайкинВикипедия пишет

    Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). С 22 января город Ухань был закрыт на карантин; с 24 января — прилегающие к Уханю городские округа[4][5]. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня[⇨].

    Получается, что 31декабря болела только провинция Хубэй, до января в Хэйлунцзяне не было ни одного случая, а вся Блага по свидетельствам местных пациентов уже вовсю болела.

    Если принимать весь этот бред во внимание, то вспышка началась не в Хубэе, а в АО. С какой нибудь чифаньки и недожаренного гоубаджоу.）


    А до того, как определили возбудитель, вирус не мог распространяться? Закрыли то провинцию не сразу и у нас вообще озадачились только недавно проверять на коронавирус заболевших. Так что почему бы и нет, тем более что в этом году опять и школы были на грани закрытия на карантин и дети ходил в школу в масках. Хотя и в прошлом году тоже так было. Так что ХЗ, что там гуляло и косило народ. Но гадать нет смысла.

  • ay

    ay
    46 минут назад

    металлист балалайкинВикипедия пишет

    Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). С 22 января город Ухань был закрыт на карантин; с 24 января — прилегающие к Уханю городские округа[4][5]. Вирус был зафиксирован во всех административных образованиях Китая провинциального уровня[⇨].

    Получается, что 31декабря болела только провинция Хубэй, до января в Хэйлунцзяне не было ни одного случая, а вся Блага по свидетельствам местных пациентов уже вовсю болела.

    Если принимать весь этот бред во внимание, то вспышка началась не в Хубэе, а в АО. С какой нибудь чифаньки и недожаренного гоубаджоу.）


    ЛучЬ света в тёмном царстве.

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    42 минуты назад

    тт
    металлист балалайкин

    А до того, как определили возбудитель, вирус не мог распространяться? Закрыли то провинцию не сразу и у нас вообще озадачились только недавно проверять на коронавирус заболевших. Так что почему бы и нет, тем более что в этом году опять и школы были на грани закрытия на карантин и дети ходил в школу в масках. Хотя и в прошлом году тоже так было. Так что ХЗ, что там гуляло и косило народ. Но гадать нет смысла.


    Вы понимаете, что если бы в Благе в конце прошлого года был CoVid-19, и никто не знал, а просто лечили, то просто представьте сколько бы благовещенцев заболело?

    Учитывая, что НИКАКОГО карантина и в помине не было.

    Здесь бы уже вторая Испания полыхала.

    Почему никто не может поверить, что болели обычной пневмонией?

    С обычным для нее уровнем смертности и осложнений?

    Хочется почувствовать свою исключительность?

  • амурская алена

    амурская алена
    37 минут назад

    Это полная ерунда,зачем придумывать,и тем более писать,для чего?

  • тт

    тт
    35 минут назад

    металлист балалайкин
    тт
    металлист балалайкин

    А до того, как определили возбудитель, вирус не мог распространяться? Закрыли то провинцию не сразу и у нас вообще озадачились только недавно проверять на коронавирус заболевших. Так что почему бы и нет, тем более что в этом году опять и школы были на грани закрытия на карантин и дети ходил в школу в масках. Хотя и в прошлом году тоже так было. Так что ХЗ, что там гуляло и косило народ. Но гадать нет смысла.


    Вы понимаете, что если бы в Благе в конце прошлого года был CoVid-19, и никто не знал, а просто лечили, то просто представьте сколько бы благовещенцев заболело?

    Учитывая, что НИКАКОГО карантина и в помине не было.

    Здесь бы уже вторая Испания полыхала.

    Почему никто не может поверить, что болели обычной пневмонией?

    С обычным для нее уровнем смертности и осложнений?

    Хочется почувствовать свою исключительность?


    У нас группа риска численно гораздо меньше, чем в той же Италии, так что и показатели будут другие, и я не собираюсь спорить, пусть тестами проверяют, было или нет, раз возникают такие подозрения.

  • Di

    Di
    30 минут назад

    Для точного ответа на вопрос переболели или нет, надо делать тесты с выявлением антител для большей части населения. Вот тогда и будет полная картина. Мне как-то очень сомнительно на счёт иммунитета.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    22 минуты назад

    Да действительно. Мы тут сами-то можем такие предположения делать. Но слышать это от специалиста без лабораторного подтверждения по меньшей мере странно.

  • Мапа

    Мапа
    19 минут назад

    Только явно никакие ИФА тесты на амурчанах проводить не будут, как и на остальных жителях ДВ. Они то свою Москву достаточно "чистыми" наборами ПЦР тестов обеспечить не могут.

    Департамент здравоохранения Москвы подтвердил низкую точность тестов на коронавирус.

    https://medvestnik.ru/content/news/Departament-zdravoohraneniya-Moskvy-podtverdil-nizkuu-tochnost-testov-na-koronavirus.html

    А вот посудачить на центральных каналах о версиях развития пандемии на ДВ а-ля РЕН-ТВ, это пожалуйста.

  • OT

    OT
    13 минут назад

    Наша область мало населённая и поэтому нет как в западных регионах такого, чтоб селения располагались на расстоянии зрительной видимости. Трудно заразиться из-за малой населенности. Кроме того климат не способствует разгуливаться. Сидят по домам из-за холода зимой, из-продувных ветров весной и из-за жары летом. А работающие на свежем воздухе или в цехе не способствующее вирусу.

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    11 минут назад

    Я с супругой это месяц уже обсуждаем и хочем сделать тест на антитела, как только появится. Мы очень сильно переболели в декабре, и это был необычный грипп, кашляли месяц и потом сильно болели суставы и до сих пор дышать тяжело. И двух знакомых семей, одних родственников - дети в декабре и январе лечили в больнице с воспалением легких. Сосед 35 лет с воспалением лёгких в декабре лежал в больнице. Все очень необычно болели. Надо обязательно тест т на антитела - учитывая близость к китаю и то что с юга к нам едут - просто чудо что мы тут не заболели, а чудес не бывает. Я думаю что у нас этот вирус уже прошёл. Может и ошибаюсь конечно, все равно берегите себя...

  • Гортензия28

    Гортензия28
    6 минут назад

    Ну так-то было бы заманчиво узнать, что мы тут все уже с иммунитетом. Но более опасно так думать, если это не верно. Почему бы не взять хотя бы выборочно кровь на антитела и раз и навсегда закрыть этот вопрос

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    3 минуты назад

    Вот у меня и супруги были все признаки короны. Я ничего не чуял носом, вкуса пиши не чувствовал - списал все на лекарства. Темпер 38-39. Трудно было дышать - спал сидя. Месяц потом кашляли. Это продолжалось - сама болезнь с 20 декабря по 3 января. Суставы потом болели, кашляли месяц. Сыновья и невестка легче перенесли, а нам уже за 45, мы потяжелей. У меня такого гриппа ещё не было. Жду тестов на антитела - даже платных. Если подтвердится - будет понятно, почему Амурски это не коснулось особо.

    Ещеб корреспонденты не поленились и сделали запрос в больницы по выборке по пневмонии за последние три года - многое ста ло бы понятно.

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