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11апреля
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сегодня, 17:22 40

У двух жителей Благовещенска выявили коронавирус

У двух жителей Благовещенска выявили коронавирус
Фото: pixabay.com

По данным на 11 апреля, в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России. Заболевшие – члены одной семьи из Благовещенска.

Они госпитализированы в боксированные палаты инфекционной больницы. Состояние удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Все необходимые противоэпидемические мероприятия в семейном очаге проведены, сообщает правительство Амурской области.

Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. По состоянию на 11 апреля, на изоляции по месту жительства находится 660 человек. Лабораторно обследовано 3 093 человека, в том числе за последние сутки – 204 человека.

За весь период было выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одна (первая) больная выписана домой после проведенного курса лечения и двукратных отрицательных проб на коронавирус с полным выздоровлением.

Три пациента с коронавирусом, которые были госпитализированы в инфекционную больницу неделю назад и являются членами одной семьи (семейный очаг), в настоящее время с легким течением заболевания находятся в инфекционной больнице. После полного выздоровления и исключения носительства (после двукратного тестирования) они также будут выписаны домой.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, которые прибыли в Амурскую область, а также гражданами из групп риска – люди в возрасте старше 65 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

На все интересующие вопросы можно получить ответы, позвонив на телефон горячей линии 112.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать, перейдя по ссылке стопкоронавирус.рф или ознакомиться на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Просмотров всего: 10567

#коронавирус

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Комментарии
Показать все (40) Обсудить на форуме
  • Никааааа

    Никааааа
    1 час назад

    Начинается. Самое время открывать торговые центры, парикмахерские и прочие заведения. О чем думают вообще?

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Приезжающим с других регионов рекомендована самоизоляция, но больничные не дают.

  • Мария0801

    Мария0801
    1 час назад

    В Благовещенске? Где?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    так сказали что в аэропортах проверки проводят?

  • ВикторияU

    ВикторияU
    1 час назад

    Мария0801В Благовещенске? Где?


    Да

  • Никааааа

    Никааааа
    1 час назад

    Ага проверки. Также как и следят за самоизолированными.

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    Для врачей -80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

    и всё идёт по плану ....

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    Щас ещё на недельку всех загонят, все это предсказуемо .

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Вам же говорили, сидите дома! Не шляйтесь по улице! И нечего вам бояться. Нет же, ходят с детишками, грудничками в ожидании чуда. Надо жёстко наказывать народ за гуляния! Наказывать сейчас, завтра будет поздно!!!

  • Никааааа

    Никааааа
    1 час назад

    Надо приезжающих жёстко наказывать. Почему мы из за них страдаем? Большинство останется без работы зато кто то по дишманской путёвке привёз нам этот вирус.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    YouKnowMyName

    Для врачей -80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

    и всё идёт по плану ....



    Вы не всё написали. Выплаты только для тех, кто работает с инфицированными коронавирусом напрямую. Все остальные ничерта не получат.

  • Стилет

    Стилет
    1 час назад

    Мария0801

    В Благовещенске? Где?



    Правда она очень горькая для жителей города, поэтому молчат.

    Я считаю нужен 100% картин для прилетевших на самолёте, а для пассажиров на поездах дальнего следования, нужно проводить тесты на вирус.

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Никааааа

    Надо приезжающих жёстко наказывать. Почему мы из за них страдаем? Большинство останется без работы зато кто то по дишманской путёвке привёз нам этот вирус.



    По путёвки из Москвы?

  • Никааааа

    Никааааа
    1 час назад

    Многие вернулись не из Москвы. Как например из Марокко тётя.

  • Казак

    Казак
    1 час назад

    Демидыч

    так сказали что в аэропортах проверки проводят?



    А причем здесь аэропорт? Можно и на оленях в Амурскую область приехать

  • Никааааа

    Никааааа
    1 час назад

    Где эти были тоже не уточняется.

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    1 час назад

    вы меня на работу запустите ,а остальное переживем

  • ВикторияU

    ВикторияU
    1 час назад

    На стопкоронавирус инфа идёт за прошлые сутки и там уже 6 чел, т е вроде как и не сегодня, а вчера их выявили, потому что за сегодня, 11е,еще нет инфы по всей страге

  • Никааааа

    Никааааа
    1 час назад

    Я не думаю что весь самолёт летевший с ними невероятные везунчики. 8 часов лететь в тесном контакте.

  • Забаненный

    Забаненный
    1 час назад

    Они из Питера прилетели... Так что кто с ними в самолёте сидел молитесь.

  • Sotofa

    Sotofa
    56 минут назад

    Никааааа 9 минут назад

    Надо приезжающих жёстко наказывать. Почему мы из за них страдаем? Большинство останется без работы зато кто то по дишманской путёвке привёз нам этот вирус.

    Не надо так заявлять! Я, например, 28-го марта поехала в Екатеринбург, 29-го должна была лететь обратно в Благовещенск. НО! Наш рейс отменили, и обратно можно было вернуться только через Москву с семичасовым ожиданием в аэропорту! Так что вернулась 31-го через Домодедово. А с 1-го сказали всем приезжающим самоизолироваться. Хорошо, у нас и так многие перешли на удаленку. Но самочувствие у меня было не важное, хоть и началось оно еще до поездки. Позвонила на 112, переслали еще на 2 номера, приехал врач, послушал, прописал лекарства, и сказал, что для теста на короновирус у меня нет показаний и НИКТО в городе мне его не сделает!

    то есть, дорогие, простите, если я вдруг являюсь носителем и кого-то заражу...

  • Никааааа

    Никааааа
    55 минут назад

    Правильно было бы если бы списки по жильцам передавали в управляющие компании а те оповещали старших домов.

  • Никааааа

    Никааааа
    54 минуты назад

    Т. Е. В разгар пандемия вам срочно понабилось куда то лететь? Вы знали что происходит в мире.

  • nerro

    nerro
    52 минуты назад

    Sotofa

    Никааааа 9 минут назад Надо приезжающих жёстко наказывать. Почему мы из за них страдаем? Большинство останется без работы зато кто то по дишманской путёвке привёз нам этот вирус. Не надо так заявлять! Я, например, 28-го марта поехала в Екатеринбург, 29-го должна была лететь обратно в Благовещенск. НО! Наш рейс отменили, и обратно можно было вернуться только через Москву с семичасовым ожиданием в аэропорту! Так что вернулась 31-го через Домодедово. А с 1-го сказали всем приезжающим самоизолироваться. Хорошо, у нас и так многие перешли на удаленку. Но самочувствие у меня было не важное, хоть и началось оно еще до поездки. Позвонила на 112, переслали еще на 2 номера, приехал врач, послушал, прописал лекарства, и сказал, что для теста на короновирус у меня нет показаний и НИКТО в городе мне его не сделает! то есть, дорогие, простите, если я вдруг являюсь носителем и кого-то заражу...



    значит вы должны сидеть 14 дней дома и никуда не выходить.

  • Никааааа

    Никааааа
    50 минут назад

    Вообще прекрасно)))) извините если заражу ибо я не сижу дома))) чудесная женщина. А вы посидите дома положенные 14 дней хотя-бы. Вот о чем я говорю.

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    46 минут назад

    Нету сил молчать!!! Эти ублюбдки приехали недавно ,- Это паника,истерия. Потом звонят - Наташ помоги сбить температуру...Скорая . не удобно смотреть на все это шиворот на вы ворот.

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    44 минуты назад

    Сидите дома прилетевшие

    !!!!

  • Sotofa

    Sotofa
    39 минут назад

    Вы читать умеете? я приехала 31-го, самоизоляцию ввели позже!То есть ОФИЦИАЛЬНО мне не надо сидеть на самоизоляции! Я только хотела обратить внимание, что если сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботиться. А я и так сижу дома...

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    29 минут назад

    Sotofa

    Вы читать умеете? я приехала 31-го, самоизоляцию ввели позже!То есть ОФИЦИАЛЬНО мне не надо сидеть на самоизоляции! Я только хотела обратить внимание, что если сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботиться. А я и так сижу дома...



    Сиди дома!!! Выйдешь? Я тебя лично на золоотвал отвезу,кремирую!!!Мы соседи

  • Аксюта

    Аксюта
    29 минут назад

    Какая-то неувязочка в цифрах о инфицированных В Амурской области. На майле статистика 6+2? Непонятно?

  • usypov. blg28

    usypov. blg28
    28 минут назад

    Sotofa, Вообще-то все эти меры были введены в субботу 28-го марта.

  • chilly

    chilly
    24 минуты назад

    Смотрю из окна - дети бегают, молодые семьи детей в колясках катают. Весна. Красота. Пока карантин Путин не объявит, заразы как бы и нет. Это как с теми, кто из аэропортов зарубежья постит фото "спасите-помогите! когда мы улетали запрета не было! страна не была закрыта!". Так и у нас. Гуляйте. Запрета нет. Потом в соцсетях пожалуетесь, если повезёт.

  • Казак

    Казак
    19 минут назад

    Аксюта

    Какая-то неувязочка в цифрах о инфицированных В Амурской области. На майле статистика 6+2? Непонятно?



    Это не арифметика, а статистика. Всего 6 заражений, из которых 2 (серенького цвета) случая нового заражения.

  • ВсеАлександр

    ВсеАлександр
    18 минут назад

    Как никогда я надеюсь что Губернатор не читает истерию. 6 человек на город. Люди просто в коме от этого. Главное терпение нам чтоб истеричек пережить.

  • Врангель

    Врангель
    13 минут назад

    Все зараженные в инфекционной, а паллиотивных из городской зачем тогда выкинули на улицу?

  • Аксюта

    Аксюта
    13 минут назад

    Казак

    Аксюта

    Какая-то неувязочка в цифрах о инфицированных В Амурской области. На майле статистика 6+2? Непонятно?



    Это не арифметика, а статистика. Всего 6 заражений, из которых 2 случая нового заражения.



    Спасибо, господин, что разъяснили. А то я высшую математику и статистику за давностью лет забыла, только арифметику и помню, если пишется 6+2, то для меня это восемь... А тут оказывается шесть пишем, а два на ум пошло...





  • Никааааа

    Никааааа
    9 минут назад

    Списки нам поквартирно всех кто должен сидеть на самоизоляции и на входную дверь в подъездах.

  • Нур

    Нур
    9 минут назад

    Появилось распоряжение правительства о возврате туристам (иным заказчикам) денег, уплаченных за туристский продукт. Это касается путешествий, которые были запланированы на период с начала действия ограничений на въезд туристов в иностранные государства до 1 июня. Деньги вернут из фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления о возврате. Оно подается туроператором в объединение туроператоров в сфере выездного туризма не позднее 15 апреля. Тот, кто этого не сделает, должен будет перечислить в указанный фонд ежегодный взнос за 2020 год не позднее 15 апреля 2021 года. Напомним, возможность принять рассмотренное решение предоставлена правительству законом, который вступил в силу 1 апреля. Подробнее о нем в нашем обзоре. Документ: Распоряжение Правительства РФ от 04.04.2020 N 898-р (http://static.government.ru/media/files/MgjhfhsA81JGzaMEamAdlnvsynnQhgjA.pdf)

  • Аксюта

    Аксюта
    5 минут назад

    ВсеАлександр

    Как никогда я надеюсь что Губернатор не читает истерию. 6 человек на город. Люди просто в коме от этого. Главное терпение нам чтоб истеричек пережить.



    Если Вам не приходится каждый день с людьми общаться, ездить на работу в общественном транспорте, ходить в продмаги, Вы можете быть спокойны. А если нет.



  • Никааааа

    Никааааа
    3 минуты назад

    Мне приходится на такси ездить т. к. автобус никакой не может меня подвезти. А откуда я знаю что таксист не вёз тётю путешественницу из аэропорта допустим.

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