У двух жителей Благовещенска выявили коронавирус

По данным на 11 апреля, в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, эпидемиологически связанных с посещением другого региона России. Заболевшие – члены одной семьи из Благовещенска.

Они госпитализированы в боксированные палаты инфекционной больницы. Состояние удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Все необходимые противоэпидемические мероприятия в семейном очаге проведены, сообщает правительство Амурской области.

Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. По состоянию на 11 апреля, на изоляции по месту жительства находится 660 человек. Лабораторно обследовано 3 093 человека, в том числе за последние сутки – 204 человека.

За весь период было выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одна (первая) больная выписана домой после проведенного курса лечения и двукратных отрицательных проб на коронавирус с полным выздоровлением.

Три пациента с коронавирусом, которые были госпитализированы в инфекционную больницу неделю назад и являются членами одной семьи (семейный очаг), в настоящее время с легким течением заболевания находятся в инфекционной больнице. После полного выздоровления и исключения носительства (после двукратного тестирования) они также будут выписаны домой.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, которые прибыли в Амурскую область, а также гражданами из групп риска – люди в возрасте старше 65 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

На все интересующие вопросы можно получить ответы, позвонив на телефон горячей линии 112.

Обо всех мерах неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно узнать, перейдя по ссылке стопкоронавирус.рф или ознакомиться на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.