На колесе обозрения в соседнем с Благовещенском Хэйхэ показали фото врачей, погибших от коронавируса (видео)

Фото: Амур.инфо

В китайском городе Хэйхэ, который граничит с Благовещенском, на колесе обозрения появились фотографии и видео врачей, погибших от коронавируса. На камеру телефона это удалось запечатлеть жительнице Приамурья Анне во время прогулки по набережной Амура.

Амурчанка рассказала, что изображения китайских врачей она заметила вечером 22 марта. «Показывали фотографии, где врачи были и по одному, и группами. Транслировали и видео. 23 марта на колесе снова появились те же изображения», – поделилась девушка.

Акция, в которой таким образом отдают дань памяти тем, кто боролся с эпидемией коронавируса, прошла по всему Китаю. Об этом рассказал директор Института Конфуция, начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ Николай Кухаренко. Николай Владимирович добавил, что акция также прошла 4 апреля. В эту дату китайцы отмечают Цинмин, или «Праздник чистого света» – традиционный китайский праздник поминовения усопших.

«В Китае 4 апреля отмечается День поминовения усопших. Это как у нас родительский день, но шире: не только для родителей, а для всех умерших. В связи с коронавирусом в этом году 4 апреля они отдавали дань памяти всем тем, кто предотвращал эпидемию и погиб от коронавируса – это, в том числе, врачи, военные», – рассказал Кухаренко.