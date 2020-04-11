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11апреля
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сегодня, 16:02 0

Валентина Калита рассказала о работе дежурных групп в детсадах Благовещенска

Валентина Калита рассказала о работе дежурных групп в детсадах Благовещенска
Фото: pixabay.com

С 13 апреля дежурные группы в детских садах откроются в разных районах Благовещенска, включая отдаленные. Об этом сообщила мэр областной столицы Валентина Калита. Градоначальница рассказала, по какому принципу спецгруппы будут формироваться и работать.

«Уважаемые благовещенцы! В связи с тем, что накануне правительством Амурской области было принято решение с 13 апреля возобновить работу некоторых предприятий и организаций на территории всей области, включая Благовещенск, у родителей возникает вопрос, как быть с маленькими детьми. Кто будет присматривать за ними, когда родители выйдут на работу. Ведь детские сады сохраняют режим нерабочих дней, а школы – дистанционного обучения.

Спешу успокоить всех. Дежурные группы в городских детских садах будут работать и дальше. Количество групп в каждом корпусе будет формироваться, исходя из потребности. Мы открываем дежурные группы в дошкольных учреждениях в разных районах города, включая отдаленные», – сообщила Калита.

Валентина Сергеевна уточнила, что одновременно в каждой группе будет находиться не более 12 воспитанников. Дети с признаками ОРВИ и гриппа приниматься не будут. В группах усилены утренние фильтры, добавила мэр. Вместе с тем она настоятельно порекомендовала по возможности оставаться дома.

У себя на страничке в Инстаграме Валентина Сергеевна разместила телефоны горячей линии для каждого корпуса. «Работать они будут и в выходные. Обращайтесь, кому это необходимо, уже сейчас», – заключила Калита.

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#городская власть #дети #коронавирус

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