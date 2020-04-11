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11апреля
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В Селемджинском районе медведь прокусил фотоловушку (фото)

В Селемджинском районе медведь прокусил фотоловушку (фото)

Медведь, живущий в заказнике в Селемджинском районе, прокусил фотоловушку. Однако камере все-таки удалось запечатлеть зверя до того, как он успел испортить аппаратуру.

Кроме косолапого, в объектив попадали кабан, изюбри, лось и косуля.

«Внимание, вас снимает скрытая камера! Хорошие помощники для наших инспекторов – фотоловушки. Всего на территории Норского заповедника работает 3 фотоловушки, еще две – на территории Орловского заказника. Чаще всего фотоловушки размещают возле подкормочных площадок и солонцов, куда часто приходят подкрепиться животные. Медведь, который попал в фотоловушку и, видно почуяв человеческий дух, прокусил ее своими зубами», – сообщает «Селемджинский вестник» в Инстаграме.

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#животные

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