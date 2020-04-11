В Благовещенске два таксиста не поделили дорогу (фото)

В Благовещенске утром 11 апреля два таксиста не поделили дорогу. ДТП произошло на перекрестке Мухина – Горького. Как сообщает skaner28 в Инстаграме, предварительно известно, что Prius проезжал на красный сигнал светофора.

В аварии пострадали оба авто: у одного отвалился бампер, другой получил серьезную вмятину. Факт ДТП подтвердили в городском ГИБДД.

«В 9:39 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на Мухина – Горького. Столкнулись два автомобиля – Toyota Prius и Nissan Tiida. Без пострадавших», – сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».