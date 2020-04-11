В Приамурье разыскивают 16-летнюю девушку

В Амурской области разыскивают 16-летнюю Евгению Богданову. Девушка пропала 17 февраля текущего года. Об этом сообщает ПСО «Амур» у себя в Инстаграме.

Последний раз Евгению видели около гостиницы «Баракат», расположенной на трассе Чита – Хабаровск. Пропавшая выехала на большегрузной машине в неизвестном направлении. Девушке может понадобиться медицинская помощь.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза голубые. Была одета: бирюзовая куртка, чёрные брюки, чёрные ботинки.

Всех, кому известно местонахождение Евгении, просят сообщить по телефонам: +7914-190-12-17, +7999-082-19-90, 112.