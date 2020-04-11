В пригороде Благовещенска появились волки

Администрация Благовещенского района в Инстаграме сообщила, что в селе Новотроицкое видели двух волков. Деревня находится в 20 километрах от областного центра.

В официальном паблике районной администрации указывается, что хищные звери, возможно, пришли со стороны Маркова. Жителей района и любителей отдыха на природе призывают быть осторожными.

Глава Новотроицкого сельсовета Ирина Бондарь сообщила корреспонденту Амур.инфо, что информация о волках пока не проверенная. О серых хищниках рассказали жители сельской окраины. В ночь с 9 на 10 апреля хозяина подворья, расположенного около леса, разбудил лай собак. Алабаи бросались на забор, за которым мужчина увидел двух волков.

«Информацию передали в охотуправление, ‒ рассказала глава села. ‒ Сейчас идет проверка. Около сельского водохранилища специалисты обнаружили тропу, предположительно волчью, но точно сказать трудно, так как принадлежность следов на сухом песке определить не смогли».

Жители подворий вблизи тропы отметили, что здесь никогда не бывает бродячих собак ‒ постоянных спутников других населенных пунктов.« Я всю жизнь прожила в Новотроицком, ‒ рассказала Ирина Бондарь. ‒ В детстве постоянно ходили в лес, но о волках мы никогда не слышали».

Глава сельсовета рассказала, что примерно 4 года назад жители села жаловались, что начали пропадать собаки. Были случаи, что псов отрывали от цепи так, что оставалась только голова с ошейником.

В марте 2020 года был странный случай у другой жительницы, Оксаны. Она тоже живет практически в лесу и занимается разведением пони. У нее несколько ночей подряд кто-то резал коз. Выяснить, человеческих рук это дело или зубов хищника, не удалось.

В телефонном разговоре Ирина Бондарь отметила, что местные охотники действительно сообщали о волчьих семьях в районе Маркова. Но раньше к населенному пункту звери не подходили.

Есть несколько версий, по которым хищники могли сменить место обитания. Первая ‒ волков выгнали пожары: на территории сельсовета три дня борются с палами, которые идут со стороны полигона.

По другой версии, на поведение волков оказало влияние недавно проложенная газовая труба. За границу газопровода перестали заходить дикие козы. Охотники утверждают, что пугливые животные боятся шума от трубы и изменили направление миграции. Волки остались без добычи и вынуждены искать новые источники пропитания.