В Пенсионном фонде разъяснили, как получить выплаты на детей в размере 5 000

«Категория граждан, которые подпадают под эти выплаты – обширная. Это и бывшие владельцы сертификата на маткапитал, которые когда-то его получили и, возможно, полностью израсходовали. Это и настоящие владельцы сертификата, которые имеют его на руках. И потенциальные владельцы сертификата, которые родили деток, но еще не пришли в Пенсионный фонд, и их право на сертификат еще не подтверждено», – поясняет Елена Гончарова.

В зависимости от того, к какой категории принадлежит семья, ей надо собрать соответствующий пакет документов. Если в семье двое детей до 3 лет, то 5 000 рублей будет выплачиваться на каждого ребенка.

«Отличительной особенностью данной выплаты является то, что доход семьи не учитывается. Кроме того, эта выплата не будет учитываться при получении семьей других пособий и льгот», – рассказывает гостья программы.

Заявления принимаются, в том числе и через портал Госуслуг. Очень важно точно заполнить в заявлении данные банковского счета, так как эти деньги будут выплачиваться безналичным способом. И выплата может быть перечислена только на счет владельца сертификата.

Более подробно о выплатах смотрите в видео.