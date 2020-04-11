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11апреля
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сегодня, 14:21 0

В Пенсионном фонде разъяснили, как получить выплаты на детей в размере 5 000

В Пенсионном фонде разъяснили, как получить выплаты на детей в размере 5 000

До 1 октября 2020 года можно подать заявление на выплату 5 000 рублей всем семьям, у кого есть дети до 3 лет. Выплаты будут осуществляться за апрель, май, июнь. Об этом в интервью «Простым вопросам» рассказала управляющий отделением ПФР по Амурской области Елена Гончарова. Как ранее сообщало Амур.инфо, эти выплаты введены в качестве мер поддержки семей в период пандемии коронавируса.

«Категория граждан, которые подпадают под эти выплаты – обширная. Это и бывшие владельцы сертификата на маткапитал, которые когда-то его получили и, возможно, полностью израсходовали. Это и настоящие владельцы сертификата, которые имеют его на руках. И потенциальные владельцы сертификата, которые родили деток, но еще не пришли в Пенсионный фонд, и их право на сертификат еще не подтверждено», – поясняет Елена Гончарова.

В зависимости от того, к какой категории принадлежит семья, ей надо собрать соответствующий пакет документов. Если в семье двое детей до 3 лет, то 5 000 рублей будет выплачиваться на каждого ребенка.

«Отличительной особенностью данной выплаты является то, что доход семьи не учитывается. Кроме того, эта выплата не будет учитываться при получении семьей других пособий и льгот», – рассказывает гостья программы.

Заявления принимаются, в том числе и через портал Госуслуг. Очень важно точно заполнить в заявлении данные банковского счета, так как эти деньги будут выплачиваться безналичным способом. И выплата может быть перечислена только на счет владельца сертификата.

Более подробно о выплатах смотрите в видео.

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#дети #Простые вопросы #соцзащита

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