В Благовещенске ликвидируют последствия перекопов

В Благовещенске начали укладывать асфальтобетонный раствор в местах перекопов, оставшихся на содержании в зимнее время. Их состояние проверила комиссия городской администрации. Всего в городе 46 таких участков.

«С сегодняшнего дня на территории города началась работа по восстановлению перекопов, оставшихся на содержании в зимний период, ‒ рассказал начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев. ‒ Это те участки дорог, где проводились работы на инженерных коммуникациях в холодное время ‒ зимой и осенью. В этом году к восстановительным работам мы преступили раньше, поскольку наружные температуры уже достигли необходимых плюсовых отметок».

Как пояснил руководитель управления, асфальтобетонный завод начал работу, поэтому укладка дорожных смесей на улицы города стартовала. На сегодняшний день ответственные за содержание перекопов организации утверждают планы-графики проведения восстановительных работ. Все работы в Благовещенске будут завершены до начала мая, сообщает городская администрация.