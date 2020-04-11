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11апреля
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сегодня, 12:53 1

Полицейские Циолковского обнаружили почти полтора килограмма гашишного масла

Полицейские Циолковского обнаружили почти полтора килограмма гашишного масла
Фото: 28.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД и отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по ЗАТО Циолковский провели совместное рейдовое мероприятие. В ходе рейда полицейские задержали гражданина с наркотиками.

В нескольких километрах от поселка Курган Свободненского района инспекторы ДПС остановили автомобиль. В салоне транспортного средства за водительским сиденьем наркополицейские обнаружили и изъяли пакет с двумя банками. В упаковке находилось вещество темного цвета со специфическим запахом. Исследование показало, что изъятая масса является гашишным маслом весом более 1,3 килограмма.

Как выяснилось, данное наркотическое вещество принадлежит водителю указанной машины - жителю села Ерковцы Ивановского района, 1975 года рождения. Мужчина пояснил, что в окрестностях одного из сел по месту жительства собрал дикорастущую коноплю, из которой изготовил гашишное масло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сайт Амурского управления МВД.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние можно лишиться свободы на срок до 15 лет.

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#криминал #происшествия #Циолковский

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Комментарии
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  • Правильный умник

    Правильный умник
    12 минут назад

    Космонавтам наверное передать хотели, но "правоохранительные органы" забрали себе....

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