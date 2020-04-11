Краевед Елена Слободчикова: Главное при составлении родословной – успеть расспросить пожилых родных

Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» начал проводить прямые эфиры в сети Инстаграм. В первом приняла участие благовещенский краевед Елена Слободчикова. Сегодня в ее родовом древе – 415 родственников, а самый старший предок оказался из середины XVIII века. Как составить родословную - об этом она рассказала в эфире.

Екатерина рассказала, что для начала нужно сделать цветные копии всех имеющихся в семье свидетельств о рождении, о браке, о смерти, копии других документов. Копии понадобятся, чтобы брать их в архив. Необходимо составить опись документов и завести анкету, в которой будут указаны: дата и место рождения, родители, супруг, дети, сестры, братья, место работы, награды. Пустые графы как раз и есть задание для поиска.

Начать нужно с опроса родственников, при этом всё надо записывать. Особенно это касается разговоров с пожилыми родственниками, они вспоминают не всё по порядку.

«В интернете есть много информации, специализированные сайты "Всероссийское генеалогическое древо", "Предыстория". Еще сейчас многие ищут информацию о ветеранах. Это сайты "Мемориал", Память народа", "Подвиг народа", "Судьба солдата". У кого были в семье репрессированные, надо начинать с "Книги памяти Леонида Журавлева. Также можно сделать запрос в ФСБ. Если будет положительный ответ — можно запросить дело. Я нашла так своего прадеда, это можно сделать бесплатно через портал госуслуг. Мне дали почитать дело и выдали копию, побежала домой, читала», - рассказала Екатерина.

Но самые главные хранилища исторических семейных документов — архивы и ЗАГСы. У каждого архива свои расценки. Во Владивостоке стоимость заказа документов по одной персоне — 700 рублей, в Ульяновске — 3 000 рублей, в Забайкалье — 1,5 тысячи рублей. Нет одинаковых расценок по всей России.

При обращении в ЗАГС, как и в ФСБ, надо подтвердить родство, прикладывая все документы, которые позволяют проследить это. Труднее всего женщинам: надо доказывать дополнительно — приносить все документы о смене фамилии.

ЗАГС выдает свидетельство о рождении и архивную справку. Справка формируется из журнала записей и там сведений больше, чем в свидетельстве о рождении: может указываться возраст родителей, место проживания, кем работали, какой ребенок в семье.

«Копать полезно не только вглубь, но и в сторону. Потому что у родственников могут быть дополнительные сведения, фотографии, документы ваших общих предков. Папа мой поначалу с иронией относился к моему увлечению, а сейчас сам мне помогает своими рассказами, советует что-то. Всё это важно, но главное — успеть расспросить своих старших родственников, пока они живы. Успевайте!» - посоветовала всем Екатерина Слободчикова.

Подробнее о том, как заниматься поисками при составлении родословной - в блоге Культпросвет.