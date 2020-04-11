В память о Михаиле Бурганове: «Миша, спасибо за всё»

Кто не помнит телепрограммы «Эх, прокачу!», которая выходила на «25 канале» в 90-х-начале 2000-х? Ее ведущий Михаил Бурганов не просто рассказывал об автомобилях и авторемонте – его скетчи, как сегодня называют этот формат, и сегодня можно пересматривать с улыбкой. А Михаил, в отличие от той же программы «Городок», играл в этих смешных минифильмах один все роли. 9 апреля Михаила Бурганова не стало. Коллеги рассказали, каким он остался в их памяти.

Известному журналисту, шоумену Михаилу Бурганову был 51 год. Он – один из первых ведущих телевидения постсоветского периода. Зрители помнят Михаила как бессменного ведущего автомобильной программы «Эх, прокачу!», которой он занимался на «25 канале» более десяти лет. Там же выходила информационно-развлекательная передача «Кстати», в которой Бурганов был одним из ведущих.

Михаил Бурганов появился в эфирном пространстве еще в начале 90-х. На телевидение его привела руководитель студенческого театра Ирина Марченко.

«Он приехал в Благовещенск после армии, служил на флоте, ‒ рассказала Ирина. ‒ Поступил в технологический институт (нынешний АмГУ). Там Миша и пришел в наш театр, сразу стал звездой. Он всегда был работящим, улыбчивым, с великолепным чувством юмора. На ТВ я его привела в 1994 году на 5-й канал к Виктору Коршунову. Это основатель и директор телеканала. И в тот же вечер он был в эфире. Тогда его звезда и взошла».

Последние несколько лет Михаил Бурганов вел эфиры на городской радиостанции «Шансон».

Сам Михаил Бурганов, как признанная «звезда» благовещенского ТВ, в те годы сам не раз становился героем публикаций.

«Десять лет я занимался в ансамбле "Ровесники". Играл в студенческом народном театре, увлекался КВН, отсюда - культура сцены и опыт общения со зрителем. А по образованию я строитель (Леонид Якубович, кстати, тоже), три года отдал службе в рядах ВМФ, - вспоминал в интервью газете “Амурская правда” Михаил Бурганов. - Перед тем как попасть на ТВ, торговал на рынке. Тогда многие этим грешили, вот и я был челноком. Встретив меня у прилавка, Ирина Марченко, режиссер и руководитель студенческого театра, спросила, не хочу ли я попробовать себя на телевидении. Тогда на "5-м видеоканале" как раз искали ведущего для развлекательной субботней программы. "Почему бы и нет", - подумал я и пошел в телекомпанию. Перед камерой прочитал идиотский детский стих, всем понравилось, и в этот же вечер я был в эфире, где до сих пор и работаю. Без телевидения себя не представляю».

Коллеги и друзья сегодня с горечью вспоминают Михаила и выкладывают в мессенджерах и соцсетях фото и видео тех лет.

Константин Морозов, шеф-редактор программы «Главная дорога» на НТВ:

«На АРТ-видео я пришёл, когда он уже был звездой. Миша, сам того не зная, научил меня тому, что сам он постиг по наитию, своими поисками и ошибками. И в том числе не бояться искать и делать ошибки.

Показал, как можно делать шоу на том, где обычно у всех слишком серьёзные лица. Я запомнил это и применяю в своей работе до сих пор.

Вот за это хотел бы сказать: “Миша, спасибо за всё”! А лучшая его роль на экране, по-моему, была в новогоднем клипе «АРТ-видео», где он кота в постели обнаружил. Такой образ у меня и зафиксировался, навсегда.

Александр Егоров - оператор:

Он всегда заводил народ, отвечал за шашлыки – вкусно жарил. Травил флотские байки, так залихватски – он на флоте служил. Организовывал нас на турбазы. Будил нас утром: «Рота, подъём!». Всегда безотказный: отвезет, привезет. У нас машин не было на канале.

У нас Миша был Дедом Морозом, каждый Новый год приходил ко всем детям сотрудников “25 канала”. Команда у нас была крепкая, после закрытия мы не раз собирались. Последний раз на турбазу мотались – года три назад, что ли».

Артем Кудревич - оператор, монтажер:

«Приходил всегда с готовым сценарием. Где брал костюмы? В театре, наверное. То, что он один играл все роли – это было изюминкой программы. Да, переодевались несколько раз. Переснималась вся телекомпания – чьи-то руки, чьи-то ноги. У него всегда все было на последний день. Программа выходила раз в две недели. И он приходил, и мы быстро-быстро снимали и монтировали этот 15-минутный выпуск».

Виталий Стихин – главный редактор телекомпании «25 канал»

Он пришел на «АРТ-видео» после «5 канала». Там они делали «Полосатую субботу», и быстро влились в «АРТ-видео», это был 96-97-й год. Они пришли командой: режиссер Светлана Вершинина, монтажер Андрей Горовцов и ведущий Миша Бурганов. Есть такой талант – пробивать экран, а еще он собирал вокруг себя людей, которые крутятся, что-то делают.

Мы сидели на работе как-то, на Партизанской, 43/2, где находилось «АРТ-видео». Вдруг в студию заходит мужик, такой с усами, какая-то одежда поношенная. Спрашивает: «Как пройти в бухгалтерию?» Мы объясняем, даем направление. Он уходит. Мы вышли на улицу, снова этот мужик. «Ты чего не нашел?» - спрашиваем. «Нет», - говорит. Как выяснилось, это Миша Бурганов. Его так загримировали, что его не узнал на «АРТ-видео» никто, представляете? Он изменил голос, говор, отрабатывал образ для нового выпуска «Эх, прокачу». Он настолько перевоплощался в разные образы, что это был точно талант.

Он снимался в китайском фильме «А зори здесь тихие», где им дали старый-старый грузовик без двигателя. И Миша со смехом рассказывал, как они сидели в кабине, а сзади много-много китайцев толкали этот огромный грузовик.

Сын у него взрослый в Питере живет, но от Миши я ни разу не слышал, чтобы он хотел переехать. Он был из породы людей «где родился, так и пригодился».

Евгения Манакова, телеведущая:

«Я с ним еще заочно познакомилась, еще до того, как мы на «25-ке» вместе работали. Я его прекрасно помню, когда он работал на «5 видеоканале», тогда его знали практически все. У нас был очень дружный коллектив, были представлены все поколения. Причем, без «звездности», все прекрасно общались. Также, как все мы были наскоками на работе, у всех были дела. Отработал – ушел. Ни одной ситуации не вспомню нехорошей. Миша был солнечным, он был хорош, порядочен и всегда с юмором. Очень жаль, что так рано…»

Анна Ружина, радиоведущая:

«Я долго работал с Мишей еще на «АРТ-видео» над программой “Сколько время?”, пародия на программу «Время». Шуточная, интересная, легкая. Программу “Эх, прокачу!” знали все благовещенские автомобилисты из-за юмористических историй. Он был хорош и в серьезных передачах: был одним из ведущих программы «Кстати».

Мы с ним одно время вели новогодние праздники в кафе и ресторанах Хэйхэ. Если я забывала текст, он всегда подхватывал. Он так всегда радовался этим поездкам! При этом он вообще не мог переносить китайскую кухню. Мы работали на износ – приходилось штук по пять ресторанов отрабатывать, в то время это был основной наш заработок. Я его кормила мандаринами.

Потом я вернулась на “Авторадио”, а потом на радио “Шансон”, правда в последнее время слышала его не часто».

Павел Савинкин, журналист:

«Мы с ним пересекались на “25 канале”. Где-то он меня приглашал на проекты, вечера, где-то я его. Светлый человек. Вот эти ямочки на щеках… Как-то сидели в компании, он рассказывает: «Сижу в салоне самолета, рядом – звезда отечественной эстрады. Бежит ребенок, тянет листочек для автографа. Певец уже руку протянул, а мальчик говорит: “Нет, вот дядя знаменитый, распишитесь!”»

Похороны назначены на 14 апреля. Вынос состоится из ритуального зала на улице Кузнечной. По предварительной информации, прощания не будет из-за ситуации с коронавирусом. Время похорон еще согласовывается.