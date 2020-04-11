Космодром Восточный должен обеспечить лидерство России по пилотируемым полетам

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями ведущих предприятий ракетно-космической отрасли. Президент призвал сохранить лидерство России по пилотируемым полетам в космос и указал роль в этом космодрома Восточный в Амурской области.

Материалы совещания опубликовал официальный сайт президента России. «Среди безусловных приоритетов ‒ развитие программы пилотируемых полетов. Традиционно это сильная сторона российской космонавтики и нужно сохранить здесь лидерство», — заявил глава государства на совещании в режиме видеоконференции.

По его словам, «решение этой задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения». «Летные испытания нового пилотируемого транспортного корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный», ‒ сказал Путин.

Глава государства потребовал «проинформировать, какие меры принимает Роскосмос, чтобы запуск состоялся по графику, в срок».

Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке космических запусков, заявил президент. «При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными», ‒ сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что на космодроме Восточный в установленные сроки должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого класса и сверхтяжелого класса. По словам президента, начало летных испытаний намечено, соответственно, на 2023 и 2028 год.

Гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков подчеркнул, что ситуация с коронавирусом не сказалась на темпах строительства: «На Восточном, с учетом изолированности космодрома, объемы создания по «Ангаре», по ракете-носителю тяжелого класса, комплексу, удалось даже несколько увеличить. Благодаря руководителям субъектов Федерации поставки оборудования и производство оборудования для космодрома идут без задержек и без срывов. Владимир Владимирович, поставленную задачу нам как системообразующему предприятию безусловно выполним».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что прошлом году Россия осуществила 25 пусков ракет космического назначения, что на четверть больше показателей 2018 года. Все пуски безаварийные.

В 2020 году запланировано 33 пуска, из которых 12 запусков спутников – по Федеральной космической программе, девять запусков коммерческих аппаратов, три – из Гвианского космического центра.