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11апреля
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сегодня, 11:14 0

Предпринимателей Благовещенска, претендующих на поддержку, просят заполнить анкету

Предпринимателей Благовещенска, претендующих на поддержку, просят заполнить анкету
Фото: pixabay.com

Администрация Благовещенска формирует базу контактной информации предпринимателей города. Данные необходимы для оперативного оповещения о возможности получения прямой финансовой поддержки.

Предприниматели, желающие получать в оперативном порядке информацию, могут заполнить соответствующую форму документа.

Анкета содержит шесть пунктов. Необходимо указать наименование организации или ИП, обозначить сферу деятельности, код ОКВЭД, ФИО контактного лица, адрес электронной почты и контактный телефон.

Подробности можно уточнить в рабочие дни по телефону управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска: 595-677, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#бизнес #помощь

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