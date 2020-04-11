Предпринимателей Благовещенска, претендующих на поддержку, просят заполнить анкету

Администрация Благовещенска формирует базу контактной информации предпринимателей города. Данные необходимы для оперативного оповещения о возможности получения прямой финансовой поддержки.

Предприниматели, желающие получать в оперативном порядке информацию, могут заполнить соответствующую форму документа.

Анкета содержит шесть пунктов. Необходимо указать наименование организации или ИП, обозначить сферу деятельности, код ОКВЭД, ФИО контактного лица, адрес электронной почты и контактный телефон.

Подробности можно уточнить в рабочие дни по телефону управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска: 595-677, сообщает пресс-служба городской администрации.