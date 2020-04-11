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11апреля
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сегодня, 10:57 0

Житель Завитинска в соцсетях под именем другого человека просил деньги

Житель Завитинска в соцсетях под именем другого человека просил деньги
Фото: pixabay.com

Полицейские Тамбовского района установили подозреваемого в мошенничестве, который обманывал доверчивых амурчан через социальные сети и мессенджеры. Только один житель района подарил жулику более пяти тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Тамбовскому району поступило сообщение от местного жителя по поводу совершения в отношении него мошеннических действий. Мужчина пояснил, что в одной из социальных сетей в процессе переписки со знакомой, она сообщила, что у нее заболел родственник и попросила занять деньги. Потерпевший, не задумываясь, перевел необходимую сумму на продиктованный номер.

Когда через несколько дней в одном из мессенджеров у него вновь попросили деньги с того номера от имени той же женщины, гражданин насторожился. Мужчина связался со знакомой и выяснилось, что она с ним не переписывалась и никаких денег не просила. Материальный ущерб составил 5 500 рублей.

По факту мошенничества следователем СО ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и опроса свидетелей установлено, что к совершению мошенничества может быть причастен ранее судимый житель Завитинска 2002 года рождения, который создал страницу в одной из соцсетей от ее имени.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает сайт Амурского управления МВД.

Как сообщало Амур.инфо, с похожим видом мошенничества несколько дней назад столкнулась жительница Амурской области. Женщина сообщила в редакцию, что мошенники, используя фотографии с личной страницы женщины в социальных сетях, разослали ее знакомым через WhatsApp сообщения с просьбой перечислить деньги.

Полиция рекомендует: если через соцсети от имени знакомых, близких, родных просят перевести деньги на какой-либо счёт, нужно созвониться с человеком, от имени которого поступила просьба, и уточнить информацию.

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#интернет #криминал

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