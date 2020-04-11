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11апреля
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сегодня, 10:09 2

Улицы Благовещенска украсят живыми цветами к середине июня

Улицы Благовещенска украсят живыми цветами к середине июня
Фото: admblag.ru

Первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев посетил теплицы МКП «ГСТК». По поручению мэра Валентины Калиты состоялось рабочее совещание по вопросам озеленения амурской столицы.

«Мы видим, что работа в оранжерее ведется, сотрудники активно готовятся украшать наш город цветами, ‒ отметил первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев. ‒ Уже разработаны схемы озеленения Благовещенска, в строгом соответствии с ними определено количество рассады и сроки ее посадки».

Суммарная площадь участков, на которых будут высажены цветы, составит 7 тысяч квадратных метров. В сравнении с прошлым годом количество выращиваемых растений не изменилось. Рассада цветов для города сегодня выхаживается в пяти теплицах, 3 из которых ‒ круглогодичные, а 2 ‒ сезонные.

«Для города мы готовим порядка 15 видов растений, каждый вид включает в себя несколько сортов, ‒ рассказала Галина Сорокоумова. ‒ На городских клумбах традиционно появятся сальвия, бегония, цинерарии, петунии, тагетис ‒ всего около 372 тысяч корней. Сеять мы традиционно начали в январе текущего года, уже к 12 июня все растения должны быть высажены в грунт. Также мы выращиваем дополнительно порядка 55 тысяч корней, которые будут реализованы населению, в том числе различным городским предприятиям, которые уже начали делать заявки».

По словам мастера оранжереи, в этом году на улицах появятся уже проверенные амурским климатом растения, которые на протяжении всего сезона будут радовать своей красотой горожан и гостей амурской столицы, сообщает пресс-служба администрации города.

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#городская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    английская королева посетила теплицы

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    как же эта расхожая фраза, ставшая уже мемом, надоела...



    «Мы видим, что работа ... ведется...",



    Да не ведется! Кроме того, что высадить что-то нужно, за этим высаженным ухаживать надо,

    поливать, подрезать, охранять от придурков-вандалов...

    Газоны вытоптаны, заплеваны, окурками забросаны.

    А работники теплиц, да, молодцы.

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