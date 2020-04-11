В Благовещенске загорелся автомобиль (видео)

В Благовещенске ночью 11 апреля загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел во дворе жилого дома. Очевидцы происшествия вызвали пожарных.

Сообщение о пожаре в Благовещенске поступило ночью 11 апреля, горел автомобиль иностранного производства по ул. Амурской. Через четыре минуты огнеборцы пожарно-спасательной части № 1, в составе пяти человек и одной единицы техники, прибыли на место.

В течение трех минут открытое горение ликвидировали. Причина и виновник устанавливаются, сообщает Амурское управление МЧС.

Инстаграм-аккаунт kriminal.blg сообщил, что возгорание под капотом автомобиля произошло по адресу Амурская 270/1. По фотографиям видно, что возгорание скорее всего произошло в области двигателя. Подкапотное пространство сильно повреждено огнем.

Пострадали или нет рядом стоящие автомобили, не сообщается.