Коронавирус унес более 100 тысяч жизней на планете

Общее число погибших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные за 10 апреля Университета Джонса Хопкинса.

Всего на планете от COVID-19 скончались 100 376 заболевших. Наибольшее число смертей зафиксировано в Италии ‒ 18 849 пациентов, на втором месте по смертности США (17 925), а замыкает тройку Испания с 15 970 скончавшимися.

При этом, по последним данным международного статистического бюро Worldometer, всего в мире зарегистрированы 101 474 смерти, из которых 18 тысяч ‒ в Соединенных Штатах, сообщают «Известия».

Ранее, 8 апреля, научный журналист издания The Guardian Филип Бол в своей статье рассказал о причинах повышенной опасности коронавируса для мужчин. Отмечалось, что данные о смертности от этого вируса в Китае, Франции, Италии и Южной Корее свидетельствуют о том, что доля умерших от COVID-19 мужчин выше более чем на 50 %, чем показатели среди женщин.

По словам Бола, причиной тому становятся поведенческие особенности мужчин ‒ они чаще склонны к вредным привычкам, таким как злоупотребление алкоголем и курение. Возможно, что другие различия в поведении также играют свою роль — например, пренебрежение рекомендациями по мытью рук.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 10 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,67 миллиона случаев заболевания, умерли более 101 тысячи человек, вылечилась ‒ 371 тысяча.